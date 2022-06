Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa fuori Samuel Peron, Litigio assurdo tra i due. Cos’è successo

Un altro ballerino sta per lasciare il suo posto a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Samuel Peron, che ha da poco spento le sue quaranta candeline e adesso sta provando a farsi spazio nel mondo del piccolo schermo con altri ruoli. Così come i suoi colleghi prima di lui: la prima a mollare è stata Samantha Togni, che subito si è data al mondo della conduzione; poi c’è stato Raimondo Todaro che al talent show di Milly Carlucci ha preferito quello di Maria De Filippi su Mediaset, Amici; l’ultima edizione, infine, a dare il loro addio alla pista Rai del sabato sera sono stati Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Un bel ricambio generazionale che ci fa sentire un po’ vecchi e che ci trasmette un velo di malinconia. Non solo Milly Carlucci ha pianto quando ha dovuto salutare i suoi ballerini: chi segue Ballando con le Stelle sin dalla prima stagione si è affezionato a ognuno di loro. Soprattutto non possiamo fare a meno tra le loro coreografie e quelle dei nuovi arrivati. La danza cambia, si trasforma, diventa anche più inclusiva, ma gli spettacolo di Raimondo Todaro su quella pista è impossibile dimenticarli. Così come quelli di Samuel Peron, che durante l’ultima stagione ha realmente fatto la differenza.

Il ballerino però sa bene che la sua strada è giunta quasi al termine e comincia a guardarsi intorno. Prima come inviato a Buongiorno benessere di Vira Carbone, poi come opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Adesso è entrato a Weekly, nuovo programma Rai del fine settimana, dove sarà uno degli inviati di Carolina Rey e Fabio Gallo. Per prendere questo impegno, ha dovuto rinunciare a Ballando on the road, l’appuntamento estivo del talent show che vede Milly Carlucci in giro per l’Italia alla ricerca di nuovi talenti da lanciare a Ballando con le Stelle.

Non solo Ballando on the road, si dice che Samuel Peron possa avere altri piani in vista anche per il prossimo ottobre. Soprattutto, a quanto pare il ballerino non sarebbe stato contento di alcune scelte fatte dalla padrona di casa. Abbiamo notato tutti che come coreografo di Il cantante mascherato è stato scelto Vito Coppola, il giovane siciliano che alla sua prima esperienza a Ballando con le Stelle ha vinto in coppia con Arisa e che adesso sembra essere diventato il nuovo pupillo di Milly Carlucci. Questo ha fatto storcere il naso ai ballerini più anziani, che si sarebbero aspettati una scelta differente.

“In poco tempo Vito si è fatto largo sulla pista: si è guadagnato spazio e attenzioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Milly”. Sicuramente ad aiutarlo è stata la love story che ha evidentemente consumato con la cantante. Per quanto riguarda la crescita di lei come ballerina e le coreografie portate il sabato sera, non siamo così convinti di tutti questi meriti. O almeno, non possiamo paragonarli a quelli di Samuel Peron, che insieme a Sabrina Salerno ha dato vita a spettacoli incredibili. La scelta di Milly Carlucci causerà la perdita definitiva di un altro gigante di Ballando con le Stelle?

