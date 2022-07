ballando-con-le-stelle,-milly-carlucci-ha-fatto-bingo:-nel-cast-anche-la-donna-di-maurizio-costanzo

In questi mesi estivi non si fa altro che parlare dei nuovi palinsesti della tv. Per quanto riguarda la Rai, Ballando con le Stelle, l’amatissimo programma condotto da circa 15 anni da Milly Carlucci, ritornerà ad ottobre con tantissime novità. La prima riguarda, la giuria che, quasi sicuramente, non sarà più la stessa. L’altra, invece, fa riferimento ai concorrenti famosi che dovranno sfidarsi tra loro nel ballo. Sono già iniziati i provini e pare proprio che la conduttrice stia corteggiando una famosa ex di Maurizio Costanzo per farla partecipare al suo programma. Scopriamo di chi si tratta.

Milly Carlucci è, già da qualche mese, a lavoro per creare un cast spettacolare per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La padrona di casa è solita non voler mai deludere i suoi telespettatori e si sta impegnando davvero tanto affinché anche questa volta riesca nel suo intento. L’ amatissimo programma partirà ad ottobre e, quest’anno, durerà una puntata in più, sino a Natale. Ci sono già delle indiscrezioni su chi potrebbe gareggiare sulla famosa pista di ballo del sabato sera. A lanciare la bomba è stata la rivista Dagospia: Iva Zanicchi potrebbe diventare una concorrente ballerina e non solo.

Addirittura, la famosa cantante, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle potrebbe diventare anche un nuovo giurato dell’altro programma della Carlucci, Il Cantante Mascherato. Lo scoop delle ultime ore, però, fa riferimento ad un’altra primadonna che è lontana dagli schermi da molti anni. Ebbene, pare proprio che Milly la stia convincendo in tutti i modi per farla ritornare facendolo col botto: entrando a far parte del cast delle stelle del sabato sera!

Si tratta di Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, precisamente la terza. I due sono stati sposati solo per un anno, nel lontano 1989. Il divorzio è avvenuto nel 1994 in seguito al tradimento di lui con Maria De Filippi. Proprio in una recente intervista la Flavi è tornata a parlare del suo ex marito facendo alcune rivelazioni. “Per me Costanzo era come un padre, con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ora ringrazio Maria”.

Marta Flavi oggi ha ben 71 anni e potrebbe essere una nuova concorrente di Ballando con le stelle nonostante sia lontana dalla tv da molti anni. Di certo, se accettasse potrebbe risultarle molto faticoso il ruolo della ballerina siccome c’è da lavorare molto e da stancarsi. Molti si chiedono come potrebbe reagire la De Filippi al gesto di Milly Carlucci. Sicuramente, una donna intelligente come lei, andrebbe oltre queste cose mediatiche.

