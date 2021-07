ballando-con-le-stelle,-milly-sorprende-tutti:-avete-visto-cosa-ha-fatto?

Milly Carlucci sorprende tutti: avete visto cosa ha fatto per la prossima edizione di Ballando con le Stelle? Ve lo spieghiamo noi

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sorprende il pubblico: ecco cosa ha fatto la conduttrice (Fonte: Instagram)

Ballando con le stelle è un programma televisivo in onda dal 2005 su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. La trasmissione è l’adattamento del talent show britannico “Strictly Come Dancing” in onda sulla BBC. Anche in Italia il programma è di genere talent show con protagonisti personaggi famosi che si esibiscono sul palco con ballerini professionisti. Le loro esibizioni sono giudicate da una giuria di esperti. Il programma ha un grosso seguito nel nostro paese, tanto che ogni anno si rinnova la sfida tra la Carlucci e Maria De Filippi con C’è Posta per Te o Tu si que Vales.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sorprende il pubblico: cosa ha fatto

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è in preparazione. Il talent show andrà in onda in autunno, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022. Quest’anno pare che la conduttrice Milly Carlucci voglia attuare una sorta di ‘rivoluzione’, aggiungendo qualche novità al format.

Una delle novità della prossima edizione potrebbe essere presente nel cast. Come rivelato da TPI, il primo concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci potrebbe essere il cantautore Morgan. Il musicista sarebbe stato voluto fortemente dalla conduttrice. Per lui si tratterebbe di un ritorno, dato che in passato ha già danzato nella pista di Ballando come ballerino per una notte. Il cast della nuova edizione potrebbe essere arricchito, inoltre, dalla presenza di Bianca Guaccero.

Nella giuria invece, sempre secondo alcune anticipazioni presenti sul web, potrebbe non esserci Guillermo Mariotto, che ha già lasciato la giuria de Il Cantante Mascherato, altro programma condotto dalla Carlucci. Al suo posto potrebbero arrivare altri personaggi forti come Platinette o Costantino della Gherardesca.