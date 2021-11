Ballando con le stelle, Morgan, parole durissime “Viene ingaggiato per comportarsi così …”

Morgan come tutti sappiamo, è attualmente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. Qualche settimana fa è stato al centro di una vera e propria bufera mediatica per via della lite avvenuta in diretta con Selvaggia Lucarelli. I due non si sono di certo risparmiati ed hanno fatto parecchio spettacolo. Ad ogni modo, i due si sarebbero anche fatti la guerra fuori dalla tv ed esattamente sui social network. Non è di certo una novità il fatto che Morgan è solito fare polemiche e che spesso il suo atteggiamento va fuori ogni limite. Per questo, in molti lo hanno criticato in questi giorni e hanno detto di lui che per il programma di Milly Carlucci potrebbe rappresentare un personaggio piuttosto scomodo. Di lui se ne è parlato nella rubrica La posta, che è curata da Alessandro Cecchi Paone, sul giornale Nuovo tv.

Ballando con le stelle, l’atteggiamento di Morgan non piace a gran parte del pubblico

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, di Morgan in questi giorni se ne è parlato abbondantemente per via della lite avvenuta con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Ed ancora dell’artista ne ha parlato un telespettatore e lettore della rubrica La posta di Cecchi Paone. Sembra che il lettore abbia scritto al giornalista per manifestare la propria indignazione di padre nell’essersi trovato davanti ad alcuni atteggiamenti di Morgan ritenuti alquanto esagerati ed esasperati.

Giuliano da Ancona si scaglia contro Morgan

“Ormai è chiaro che Morgan viene ingaggiato in tv affinché faccia… Morgan. E lui lo fa, come Sgarbi fa Sgarbi e la Lucarelli fa la Lucarelli. Nella tv dei talk ognuno ha una parte fissa assegnata in commedia, come a teatro”. Sono state queste le parole scritte dal lettore che hanno portato molti altri a riflettere. Lo spettatore in questione, ovvero Giuliano da Ancona pare che abbia un pensiero ben preciso su Morgan, ovvero il fatto che non sia di certo un bello spettacolo per i più piccoli che il sabato sera, almeno fino ad un certo punto della serata guardano Ballando con le stelle.

La risposta di Cecchi Paone

La risposta di Cecchi Paone non è tardata ad arrivare. “Come lei dice giustamente, Ballando è ancora, in piccola parte, una gara con giudici e verdetti. Morgan fa finta di non saperlo e protesta per creare un ottimo pretesto per fare la sua parte”. Questo ancora le parole del giornalista alle quali Giuliano ha ancora replicato.” Da padre credo profondamente nell’importanza dei ruoli. Per questo, quando vedo certe scene in tv, mi imbestialisco”. Insomma, un affondo non indifferente quello di Giuliano che non si è di certo nascosto dietro un dito.