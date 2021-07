ballando-con-le-stelle-notizia-bomba,-morgan-nel-cast-…

Milly Carlucci sembra essere già da diverse settimane al lavoro per cercare di definire la squadra di Ballando con le stelle 2021. Ebbene sì, pare che la macchina lavorativa del noto programma sia già al lavoro da diverse settimane per cercare di costruire il cast che farà parte della prossima edizione di Ballando con le stelle 2021. Si è fatto già qualche nome nelle settimane precedenti, ma proprio in queste ultime ore sembrerebbe che ci sia fatto un nome molto importante che sta continuando a balzare soprattutto sui social network. Ma di chi si tratta?

Milly Carlucci pensa già alla prossima edizione di Ballando con le stelle

Sembra che nel cast della prossima edizione del programma ci sarà un noto cantante e artista che in questi ultimi anni ha fatto particolarmente parlare di sé, dopo alcune disavventure private e dopo un fatto accaduto sul palco dell’Ariston che di certo non sarà dimenticato così facilmente. In molti avrete già capito che stiamo parlando di Marco Castoldi, ovvero in arte Morgan. Quest’ultimo si dice che possa essere il concorrente già confermato dalla redazione di Ballando con le stelle 2021.

Morgan confermato come prossimo concorrente del programma?

Questa indiscrezione che è arrivata nelle scorse ore, è stata diffusa da TPI che in anteprima avrebbe quindi confermato questo nome come possibile concorrente della prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Sempre su questo giornale si legge che l’artista avrebbe già incontrato gli autori del programma nei giorni scorsi e che la sua partecipazione alla trasmissione sarebbe stata già in qualche modo confermata. Ovviamente, finché non ci sarà la conferma ufficiale da parte della redazione il condizionale è sempre d’obbligo. Potrebbe però essere una indiscrezione basata su una verità visto che Selvaggia Lucarelli che come tutti sappiamo è una delle giurate del programma di Milly Carlucci, è anche la responsabile cronaca e spettacoli del giornale in questione.

Nessuna conferma da parte di Morgan

Nel caso in cui quindi questa notizia dovesse essere confermata, sicuramente per Morgan sarà una opportunità molto importante che sancisce il suo ritorno da Milly Carlucci dopo ben 5 anni. Rimane quindi da capire se effettivamente questa notizia sia ufficiale o meno. Attualmente Morgan sembra che non abbia né confermato nè tantomeno smentito questa notizia e non ci sarebbe nessuna conferma da parte della stessa conduttrice né tantomeno dagli autori della trasmissione in questione. Non rimane che aspettare.