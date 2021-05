ballando-con-le-stelle-problemi-con-il-cast-:-milly-carlucci-nel-pallone

Ballando con le stelle – Solonotizie24

Milly Carlucci sta già pensando all’avvio della nuova edizione di Ballando con le Stelle ma con non poche difficoltà da parte della conduttrice dello show, la quale desidera mettere in atto uno programma assolutamente perfetto dato quello che è successo nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Quali sono le problematiche che la conduttrice sta affrontando?

La passata edizione di Ballando con le Stelle è stata messa a dura prova dal Covid-19 tra ritardi nella messa in onda, previsto nel mese di marzo e slittato poi a settembre, ha dovuto affrontare non poche difficoltà tra appunto membri del cast colpiti dal virus e altre problematiche.

Sulla base di tale motivazione, infatti, ecco che Milly Carlucci ha deciso di avviare ancor prima i lavori in vista della prossima edizione del programma, cercando di metter insieme così un cast d’eccezione che possa dare una marcia in più allo show, ma il tutto non finisce qui.

Ballando con le Stelle anticipazioni

Ebbene sì, Milly Carlucci sta già lavorando sodo nel tentativo di portare nel suo programma personaggi di spicco e non solo, puntando i riflettori anche su vip come Antonella Elisa che in passato aveva definito noioso Ballando con le Stelle.

La conduttrice, inoltre, sarebbe tornata a fare la sua proposta anche a Giancarlo Magalli che, come riportato anche da Formatonews, ha commentato così il suo ‘no’ al programma del sabato sera di casa Rai 1: “Risposi di no a 60 anni, come potrei accettare a 70? È una questione di mancanza di agilità e di entusiasmo per una cosa che non so fare. Non è snobismo, ma di andare là a fare la figura dello scemo non me la sento. Voglio bene a Milly, non è per cattiveria. Semplicemente, non fa per me”.

Carrellata di ‘no’ per Milly Carlucci

Milly Carlucci, nel corso delle ultime settimane, avrebbe già puntato i riflettori anche su altri personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra i quali Iva Zanicchi, Mara Maionchi, Francesco Totti e Rosario Fiorello che avrebbero già declinato l’invito per varie motivazioni.

La conduttrice, inoltre, vorrebbe nel cast anche Antonella Clerici che starebbe valutando davvero l’idea di mettersi in gioco e quindi propensa ad accettare la proposta fatta dalla collega, mentre la Miss Italia 2020 Martina Sambucini ha già annunciato di essere in contatto con la redazione dello show e quindi ben presto potrebbe diventare la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle.