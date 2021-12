ballando-con-le-stelle,-samuel-peron-svela:-“mi-sono-rifiutato-di-…”

Samuel Peron lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci che va in onda ogni sabato sera. Ad ogni modo, sembrerebbe che proprio in questi giorni il noto protagonista del programma Ballando con le stelle abbia rilasciato una intervista piuttosto importante al settimanale Chi, che come sappiamo è diretto da Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato il maestro il ballo?

Samuel Peron si confessa

Samuel Peron è conosciuto per essere un noto ballerino, ma soprattutto è il maestro di ballo del programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Quest’anno il noto ballerino balla in coppia con Sabrina Salerno. In questa edizione del programma, i due stanno ottenendo un grande successo dopo una stagione passata piuttosto turbolenta per via della sua positività al covid-19. In realtà però Samuel fa parte del cast del programma da tantissimi anni ed esattamente dal 2006 e ad oggi è visto come il maestro più severo del programma.

Il maestro di Ballando con le stelle parla di Sabrina Salerno

Nel corso dell’intervista rilasciata recentemente ai microfoni di Alfonso Signorini, sembra che il maestro di ballo abbia voluto parlare di questa sua esperienza all’interno del programma con Sabrina Salerno, dicendosi particolarmente entusiasta di lavorare con un noto personaggio televisivo come lei. “Ho scoperto che avrei ballato con Sabrina quando sono entrato in sala prove. Avevo chiesto a chiunque chi sarebbe stata la mia partner ma nessuno ha fiatato e così per me è stata una sorpresa. Lei mi è saltata addosso per la felicità. Reciproca. Al di la del personaggio, io sto avendo la fortuna di conoscerla giorno per giorno. Di fronte mi trovo una bella persona, intensa e scintillante. Il suo carattere è come il meteo: variabile. Non è mai la stessa e questo mi stimola a fare sempre meglio per darle le soddisfazioni che merita”. Queste le parole dichiarate dal noto ballerino.

Il futuro professionale di Samuel, quali sono i suoi progetti

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Chi, sembra abbia voluto ancora parlare del suo futuro e di quelli che sono i suoi progetti professionali, senza però svelare tanto, anzi quasi nulla. “Questo lo dirò alla fine della stagione. Non scherzavo quando dicevo che mi stanno venendo i capelli bianchi e quando dicevo che a Ballando devo tutto. Quindi la decisione sul mio futuro la sto rimandando da qualche settimana”. Questo ancora quanto dichiarato dal maestro di ballo il quale ha poi aggiunto di sperare di potersi evolvere ancora e di poter crescere sempre di più nel suo settore.

“Ho rifiutato alcuni lavori…”, la confessione del maestro di ballo

“Questo ambiente mi piace molto: oltre a Ballando faccio l’inviato per Buongiorno Benessere e spero di avere nuove opportunità. Ma so che devo continuare a studiare perchè non basta aver fatto tv per continuare a farla”. Questo ancora quanto aggiunto da Samuel. Quest’ultimo avrebbe ancora ammesso di avere ricevuto delle proposte lavorative piuttosto interessanti ma di aver dovuto rifiutare, ma non per mancanza di interesse o piacere, ma per non essere proprio idonei al suo percorso.