Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli fatta fuori rompe il silenzio “Arrabbiata con chi prenderà il mio posto” Il post

Si infittisce il mistero di Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle e la giornalista, con i suoi commenti sui social, lascia sempre più indizi riguardo a un suo eventuale addio. Da anni ormai la seguiamo come giudice del talent show di Milly Carlucci. Il suo carattere impetuoso e il suo modo di esprimere le sue opinioni creano spesso disordine in pista. Quest’anno, in particolar modo, l’abbiamo vista confrontarsi con un suo ex, Morgan, che più volte l’ha offesa senza mezzi termini. Non solo, diverse sono state le nemiche che l’hanno presa di mira: da Alessandra Mussolini, a Rossella della giuria popolare, anche Carolyn Smith le ha dato qualche risposta seccata.

Selvaggia Lucarelli non piace proprio a tutti e questo è chiaro. Ma è anche chiaro che Milly Carlucci ama mettere personaggi così discussi nel suo Ballando con le Stelle. Per questo, l’idea di un suo abbandono non ci entusiasma. Anzi, troviamo che le sue critiche e i suoi consigli aiutino spesso i concorrenti a tirar fuori dei lati inediti della loro storia. Come abbiamo visto fare a Sabrina Salerno e Federico Fashion Style, che hanno apprezzato i suoi commenti, decidendo di utilizzarli per farne qualcosa di buono piuttosto che arrabbiarsi e prenderla sul personale. Con risultati sorprendenti.

Ma adesso Selvaggia Lucarelli continua a lasciare indizi riguardo il suo addio a Ballando con le Stelle. Già tramite delle stories su Instagram aveva fatto capire ai suoi follower che non sarebbe tornata in uno dei tra programmi che quest’anno l’hanno vista protagonista, includendo ovviamente anche il talent show. Adesso, ad allarmare i telespettatori che si sono affezionati alla presenza della giornalista su Rai 1, è stato il suo commento a una fotografia che gira sul web. Nello scatto la donna ha gli occhi puntati sul ballerino di turno e non sembra essere affatto contenta dell’esibizione.

Selvaggia Lucarelli ha commentato il post così: “Dalla foto scelta sembra che farò a pezzi con una motosega chiunque eventualmente prenderà il mio posto”. C’è quell’eventualmente che ci fa ancora sperare, ma ancora una volta la giornalista non fa luce su quale sarà il suo futuro a Ballando con le Stelle. E non abbiamo assolutamente idea di chi potrebbe, in effetti, occupare l’ambita poltrona. Intanto la donna ha cominciato a rilasciare like ai commenti dei telespettatori che commentano il suo ‘eventuale’ addio.

“Non accetto l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli da Ballando. Dimmi che non è vero”; “Colpo di scena: e se partecipasse come concorrente?” “Non vedrai più quella Rossella voce del popolo”. Questi sono solo alcuni dei commenti cui Selvaggia Lucarelli ha messo il suo like. In effetti, l’idea di vederla come concorrente è molto attraente. Per una donna che è abituata a giudicare tutti, ritrovarsi a essere giudicata deve essere difficile.

Ma potrebbe essere una buona occasione per farsi conoscere sotto un altro aspetto. Infine, sarebbe divertente vedere come la tratterebbe la giuria. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli fatta fuori rompe il silenzio “Arrabbiata con chi prenderà il mio posto” Il post proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.