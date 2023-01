Ballando con le stelle, Selvaggia smaschera il programma: “Tutto manipolato. Ecco cosa accade dietro le quinte. Il video”

Venerdì 23 dicembre è andata in onda la finale di Ballando con le stelle e anche questa volta non sono mancate frecciatine e discussioni. L’edizione appena conclusasi, infatti, è stata tra le più intense soprattutto per ciò che concerne i litigi, in particolare nella giuria. I cinque giudici spesso si sono trovati in disaccordo tra loro o meglio con la Lucarelli. Quest’anno è stato netto il distacco nei confronti di Selvaggia che, più volte, ha palesato il suo malumore sia in diretta che via social. La ciliegina sulla torta è stata anche la partecipazione al programma del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Molte volte, infatti, Selvaggia si è ritrovata a dover difendere le sue performance che obiettivamente erano migliori di altri concorrenti, in particolare di quelle della Zanicchi. Più volte, è stato detto, infatti, che la cantante si muovesse semplicemente senza, in realtà, fare un ballo. La rabbia della Lucarelli è stata anche quella di vedere Iva in finale e non il suo fidanzato. Ma, oltre a questi episodi, tante altre sono state le cause di astio e malumore con gli altri giudici di Ballando con le stelle, in particolare con Carolyn Smith. Le due non si sono mai risparmiate sia durante le diretta che sui social.

E’ ciò che è accaduto anche poche ore della diretta. Carolyn Smith è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha dichiarato che i vincitori sarebbero stati scelti con televoto del pubblico da casa. Ma la Lucarelli è prontamente intervenuta smascherando le sue affermazioni. “Per correttezza, oggi Carolyn Smith ha dichiarato che stasera il vincitore sarà deciso dal pubblico. Questo è semplicemente falso e lei lo sa molto bene, visto che come me ha ricevuto il regolamento e lo ha anche commentato. Votano il pubblico, la giuria e anche gli opinionisti. Non so bene che peso abbiano in percentuale i voti di giuria, pubblico e Opinionisti (non ci è stato specificato), ma è così.”

Visto l’esito della finale, di certo non si può dar torto alla Lucarelli. I vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le stelle sono stati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che hanno acceduto alla finale solo grazie al ripescaggio avvenuto due settimane fa. L’altra coppia finalista era quella di Alessandro Egger e Tove Villfor, i quali hanno ricevuto tantissimi voti da casa, in particolare sui social. Esattamente il doppio di quelli della coppia vincitrice. Infatti, il risultato ha destato incredulità e scalpore sui social poiché tutti credevano che a vincere fosse Egger.

Selvaggia, subito dopo la finale, ha anche pubblicato tramite instagram stories tutti i commenti del pubblico contro la vittoria della Costamagna, a riprova che ciò che lei aveva detto era vero. Cioè, non è solo il voto del pubblico da casa che decreta il vincitore ma più voti, sia della giuria, sia degli opinionisti in studio. Inoltre, ha anche dichiarato che lei e il fidanzato non saranno presenti in nessun programma perché stanchi dell’enorme polverone che si è creato quest’anno. A questo punto sorge spontanea la domanda ‘ci sarà il prossimo anno nella giuria di Ballando con le stelle?’. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Ma non solo, proprio di recente Selvaggia ha attaccato nuovamente il programma insinuando che anche il pubblico sarebbe stato manovrato contro di lei. Sui social, Selvaggia Lucarelli, ha infatti pubblicato un video in cui si vede chiaramente lo scaldapubblico di Ballando con le Stelle, dare indicazioni – per non dire ordini – al pubblico. In questo modo sarebbe stato anche manovrato il giudizio del pubblico a casa. Il pubblico sarebbe stato manovrato anche contro le sue stesse dichiarazioni e proprio per questo Selvaggia ha scritto contro Mariotto e la Costamagna: “Perché dovete ridicolizzarvi così?”

