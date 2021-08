ballando-con-le-stelle,-simone-di-pasquale-al-veleno-contro-raimondo-todaro-“se-fossi-stato-al-suo-posto-io-…”

Ormai è ufficiale, Ballando con le stelle, dopo aver perso due insegnanti storiche Natalia Titova e Samantha Togni, quest’anno rimarrà orfana anche di un terzo ballerino insegnante Raimondo Todaro che, dopo aver ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi di diventare insegnante di Amici nella sua scuola, ha accettato e ha salutato i colleghi di Ballando. A qualcuno il modo in cui è uscito di scena da Ballando non è piaciuto ad iniziare dalla padrona di casa Milly Carlucci con la quale c’è stato uno scambio di messaggi non proprio dolci. Ma poi su questo argomento e, soprattutto, sulle modalità con cui Todaro ha fatto sapere di aver deciso di andare via, è intervenuto anche un altro ballerino e insegnante di Ballando con le stelle che non ha avuto remore nel dire come la pensa lui della condotta di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro va via da Ballando e con Milly Carlucci c’è uno scambio di messaggi sui social abbastanza tesi

Raimondo Todaro , presa la decisione di lasciare Ballando con le stelle, ha scritto così sui social: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Milly Carlucci , anche lei sui social, ha scritto, di rimando così: “A proposito di Raimondo, da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme.”

E poi la Carlucci ha continuato: “Stamattina con un po’ di delusione ho visto invece il suo post. Rai 1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo creduto sempre in lui. È diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Cantante Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avvenuta si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.

L’intervento di Simone di Pasquale

Poi, nei giorni a seguire, anche Simone di Pasquale è intervenuto sulla vicenda e non è stato affatto dolce con Todaro. Di Pasquale ha detto così: “Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità”.

E, ancora: “Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.