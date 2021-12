ballando-con-le-stelle,-simone-di-pasquale-scoppia-a-piangere-e-dice-“noi-abbiamo-…”

Nella serata di ieri sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. È stata sicuramente una puntata ricca di tante emozioni e tante le lacrime versate da diversi protagonisti di questa edizione del programma tanto amato del sabato sera. A commuovere tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa, è stato Simone Di Pasquale il quale ha lasciato il programma. È stato proprio lui ad annunciare questa notizia nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle spiegando che questa per lui sarebbe stata l’ultima edizione. Alla fine quindi dalla puntata, ha salutato tutti i suoi colleghi ed il pubblico ed ovviamente non ha potuto che farlo tra le lacrime.

Ballando con le stelle, grandi emozioni per l’ultima puntata di questa edizione

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, sembrerebbe che la puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, che è stata l’ultima di questa edizione, sia stata ricca di grandi emozioni e soprattutto colpi di scena. Ad emozionare è stato il momento in cui Simone Di Pasquale ha lasciato il programma. A dare l’annuncio è stato proprio lui al termine della puntata non riuscendo proprio a contenere le lacrime. Il ballerino, che aveva già comunque manifestato questa volontà, sembra che alla fine della puntata abbia voluto ringraziare tutti e salutare tutto il cast di Ballando con le stelle. «Stasera ho ballato per tutti».

Simone di Pasquale al termine della puntata saluta tutti tra le lacrime

Questo nello specifico quanto spiegato da Simone Di Pasquale al termine della puntata. È stato Paolo Belli come sempre ad annunciare e presentare l’ultima gara in competizione della serata. che ha visto proprio Simone ballare in coppia con Bianca gascoine. Questa esibizione è stata l’ultima per Simone in questo programma condotto da Milly Carlucci.

Le parole del ballerino commuovono tutti

«Per tutti è importante fare la finale e vincere, è importante per Bianca ma anche per me vincere lo è. La nostra coppia merita la vittoria perchè ha affrontato questo percorso con la giusta serenità senza mai creare discussioni nè rendere scontento qualcuno. Abbiamo sempre strappato un sorriso a tutti e il sorriso serve. Io ballerò fino all’ultimo secondo per me, per lei, per tutti». Queste le parole di Simone tra le lacrime e la grande commozione, che inevitabilmente non ha potuto che coinvolgere tutti i presenti in studio.