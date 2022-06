Nelle ultime ore, un giudice di Ballando con le stelle ha subito un forte dolore ed è stato costretto a dire addio con tanta angoscia. Lo ha annunciato con un post su instagram, con delle parole struggenti. Tanti sono stati i fan e gli amici a commentare stringendosi al dolore della famiglia. Scopriamo di chi si tratta.

Ballando con le stelle è il longevo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci il sabato sera. A settembre tutti i palinsesti verranno rinnovati ma i telespettatori continueranno ad avere la compagnia di tante stelle pronte a ballare in pista sfidandosi tra loro. Ci saranno tante novità che riguardano anche la giuria. Quest’ultima, da molti anni, è composta da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Molto spesso tra loro accadono anche dei litigi, talvolta simpatici, talvolta molto seri tanto da far intervenire la conduttrice.

Ebbene, proprio uno dei giudici di Ballando con le stelle, nelle ultime ore è stato colpito da un forte dolore. Si tratta di Selvaggia Lucarelli. Noi tutti siamo sempre abituati a vederla molto dura e spigolosa, sempre pronta al giudizio e alle critiche. Poche ore fa, invece, ha postato una serie di foto su instagram con una lunga didascalia dalle cui parole si evince tanta tristezza e sofferenza. “Sei stato l’eroe del mio bambino, il suo amico dell’adolescenza, la creatura preferita di Lorenzo.“ (vedi foto in basso)

La Lucarelli, giudice spregiudicato di Ballando con le stelle, e la sua famiglia hanno perso il loro cagnolino Godzilla che gli ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Per il figlio di Selvaggia era come un fratellino e ne era molto affezionato. “Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo. Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai.” Da queste parole si evince tutto lo sconforto per non averlo potuto salvare dalla malattia nonostante gli sforzi.

Sotto al post ci sono stati tantissimi commenti di conforto sia da parte dei fan che dei personaggi famosi. Tra questi in particolare c’è stato quello di Antonella Clerici che con molta nostalgia ha ricordato anche il suo cagnolino morto. “Lo ritroverai ovunque e sentirai sempre un po’ di dolore. Come è stato per me Oliver”.

Insomma, la morte di un cagnolino è sempre molto struggente per tutti in quanto diventa parte integrante della famiglia tanto da diventare come un figlio da accudire o un fratellino con cui giocare e crescere.

