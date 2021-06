Campionessa di ballo svedese, maestra di danza a Ballando con le stelle Veera Kinnunen è uno dei volti della tv più amati dal pubblico. In questi anni ha saputo dimostrare il suo talento artistico ma soprattutto le abilità come coach ma è stata anche in più occasioni protagonista del gossip a causa della sua vita privata. Veera è stata infatti legata per molto tempo con Stefan Oradei, poi la storia è andata in crisi a causa di Daniel Osvaldo allievo della ballerina durante la partecipazione del calciatore a Ballando.

Vera Kinnunen, di nuovo amore per la ballerina

La liason tra Osvlado e Veera fu palesata su tutti i giornali e la situazione con Oradei precipitò con confronti fra i due eccessivamente accessi. Oggi la Kinnunen ha trovato un nuovo amore e non esita a mostrarlo sui social: il fortunato si chiama Salvatore non fa parte del mondo dello spettacolo ma da quando si evince dal suo profilo social è un’atleta, per la precisione un judoka. Veera ha ritrovato il sorriso e la gioia di vivere che condivide sui social in modo quotidiano.

Profilo Instagram molto attivo, numero di followers non indifferenti anche Veera ha approfittato della sua popolarità per dilettarsi come influencer: sponsorizza abiti ma anche accessori ma soprattutto se stessa. In una recente storia si è mostrata al mare: occhiale nero griffato, bikini total black e viso acqua e sapone Veera ha ricevuto tantissimi commenti positivi: like a pioggia per la giovane ballerina svedese.

Vera Kinnunen: “Mi vedevo brutta e grassa”

Forma fisica perfetta, ballerina di talento arrivata al secondo posto dell’ultima edizione di Ballando con le stelle dove ha guidato Paolo Conticini, Vera ha confessato in un’intervista rilasciato a DiPiù d’aver sofferto per il cambiamento del suo corpo avvenuto nell’età dell’adolescenza. Si sentiva brutta e grassa e non riusciva a superare quel modo d’apparire soprattutto perchè in un contesto come quello della danza il peso ha una sua rilevanza negativa:

“Inevitabilmente a quell’età metti su qualche chilo, perché diventi donna. Ma quando fai la ballerina a quei livelli ogni cambiamento puoi viverlo come un trauma. Vedevo le mie colleghe magre, sinuose e io, sbagliando, mi vedevo enorme, brutta.” Vera ha anche confessato che in Italia ha imparato a mangiare bene e questo l’ha salvata dal tunnel dell’anoressia.