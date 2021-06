ballando-con-le-stelle,-volto-storico-sostituito:-spoilerato-un-famosissimo

Nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle” un volto molto famoso potrebbe essere sostituito: ecco chi potrebbe sostituirlo.

La prossima edizione di “Ballando con le Stelle” potrebbe partire senza un volto storico della giuria. A lanciare questa indiscrezione è stata la rivista ‘Nuovo Tv’.

Secondo quanto riportato dal settimanale di Riccardo Signoretti, un personaggio della giuria del famoso programma condotto da Milly Carlucci potrebbe non essere presente.

L’inizio della trasmissione, come reso noto nella giornata di ieri nel corso dei palinsesti Rai 2021/2022, andrà in onda a partire dal prossimo 21 ottobre.

Sembra che rivedremo dietro al bancone la presidente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tutti confermati dunque, tranne uno appunto. Di chi si tratta?

Ballando con le Stelle, via un volto storico? Chi potrebbe sostituirlo

Stiamo parlando di Guillermo Mariotto. Lo stilista è giurato del celebre programma del programma in onda in prima serata su “Rai 1” a partire dal 2005, vale a dire dalla prima edizione. Si tratta quindi di un volto storico della trasmissione.

Ebbene, stando a queste voci, l’uomo non parteciperà alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. A prendere il suo posto dovrebbe essere Bianca Guaccero.

La conduttrice di “Detto Fatto” è molto apprezzata dal pubblico e, in passato, aveva affermato che le sarebbe piaciuto partecipare al programma di Milly Carlucci come ballerina, avendo studiato danza moderna per dodici anni.

Per lei si potrebbero aprire le porte del programma in onda in prima serata su “Rai 1” non come concorrente, ma direttamente come giurata prendendo il posto di Guillermo Mariotto.

Quest’ultimo non è stato confermato come giurato ne “Il Cantante Mascherato” dopo aver ricoperto questo ruolo nella prima edizione della trasmissione. Infatti nella seconda, trasmessa a gennaio, il suo posto è stato preso da Costantino Della Gherardesca.