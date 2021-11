ballando-con-le-stelle,-zazzaroni-al-veleno-contro-di-vaira:-“vorrei-che-voi-…”,-interviene-durissima-la-carlucci

Una nuova puntata di Ballando con le stelle è andata in onda nella serata di ieri, sabato 13 novembre 2021. Nel corso di tale appuntamento non sono mancati i momenti di divertimento ma nemmeno quelli di tensione. Durante la puntata infatti i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra Ivan Zazzaroni, presente nel programma come giudice, e la ballerina Sara Di Vaira. Uno scontro a seguito del quale ha scelto di intervenire anche la presentatrice Milly Carlucci. Ma esattamente, per quale motivo?

Scontro a Ballando con le stelle tra Sara Di Vaira e Ivan Zazzaroni

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda nella serata di ieri è stata molto divertente ma allo stesso tempo anche particolarmente movimentata. Così come spesso accade ecco che non sono infatti mancati i momenti di tensione come quelli vissuti in seguito all’esibizione di Morgan. Ma non solo, un altro momento di forte tensione si è verificato quando Sara Di Vaira si è rivolta alla giuria rivolgendo ai giurati diverse accuse. “Era samba o non era samba? Con alcuni concorrenti state attentissimi ad ogni singolo passo di danza, con altri invece molto meno!”, queste nello specifico le parole espresse dalla ballerina seduta in prima fila in platea. Ma non solo, la Di Varia ha poi continuato sottolineando di esprimersi a nome di tutti i maestri di danza e precisando inoltre che i giudici non fanno altro che dire “siamo alla quinta puntata di Ballando con le stelle quindi è inevitabile un giro di boa”. Ma, ha concluso, “vale anche per noi ballerini: diteci chiaramente cosa volete vedere”.

La risposta di Ivan Zazzaroni

Le parole espresse dalla ballerina non sono per nulla piaciute a Ivan Zazzaroni che senza alcun timore ha subito risposto alla donna con toni che non sono piaciuti nemmeno alla padrona di casa Milly Carlucci. Queste le parole espresse dal noto giudice di Ballando con le stelle “I giurati siamo noi perciò vorrei che voi non rompeste le p***e!”.

Milly Carlucci interviene e rimprovera Ivan Zazzaroni

Quanto accaduto durante la puntata di Ballando con le stelle non è assolutamente piaciuto alla padrona di casa, soprattutto non le sono piaciute le parole espresse da Zazzaroni. Milly Carlucci infatti non è riuscita a rimanere in silenzio ed è subito intervenuta per rimproverare il noto giudice del programma. “Non dire le cose in questi termini” , queste nello specifico le parole espresse dalla presentatrice.