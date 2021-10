Ballando, Milly Carlucci fuori di sé, attaccano i concorrenti “Sono dei bolliti” e lei: “Questo non lo accetto!”

Milly Carlucci, anche quest’anno al timone di Ballando con le stelle, è una macchina da guerra che non lascia nulla al caso e segue tutto il programma, dall’inizio alla fine e anche tutti i concorrenti coccolandoli, spronandoli ma facendo sempre sentire loro tutta la sua vicinanza. Questo glielo riconoscono tutti. Perciò, quando il programma e i concorrenti ricevono un attacco, lei sfodera gli artigli e li difende senza remore. E così ha fatto anche durante una ospitata sabato 23 novembre a Tv Talk, il programma condotto dal giornalista Massimo Bernardini quando un giornalista ha attaccato i concorrenti di Ballando.

Vediamo cosa è accaduto.

Un giornalista attacca i concorrenti di Ballando e Milly Carlucci dice “Questo non lo accetto”

Milly Carlucci, sabato è stata ospite a Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini e un giornalista, Luca Dondoni, anche lui lì presente, ha detto che i cantanti che partecipano a Ballando con le stelle sono dei cantanti bolliti che non sono più nelle classifiche ormai da tanto tempo e Milly Carlucci ha risposto a tono: “Cantanti bolliti non lo accetto! Arisa in questo mese farà uscire dei pezzi nuovi, quindi penso proprio che sia nel mercato discografico. Lo dico senza troppe polemiche.”

E poi la Carlucci ha rivelato che era da tanto tempo che voleva questi artisti nel suo programma perchè sono dei nomi importanti.

Milly Carlucci parla del successo del Il cantante mascherato e del flop de Star in the star

Milly Carlucci, a proposito di Star in the star che è stato un flop ha detto in occasione di un’intervista al settimanale ‘Nuovo’: “Le imitazioni esistono in tutti i campi, è il prezzo che bisogna pagare quando si ha successo. Il Cantante Mascherato è stato l’unica novità in Rai dopo anni di programmi che vanno avanti da tempo. In America questo format ha così tanto seguito che fanno due edizioni all’anno ed è stato venduto in 40 Paesi”.

Alessandro Greco, della sua partecipazione a Il cantante mascherato ha detto: “Il cantante mascherato mi ha lasciato la gratitudine per aver approfondito la conoscenza con Milly Carlucci, mi ha dato l’opportunità di potermi cimentare in un programma che a mio parere è il più innovativo che la televisione abbia proposto in questi ultimi anni. Molto divertente anche se sei dietro una maschera.

E poi ha anche svelato a proposito del suo nuovo programma: “Dolce Quiz? Si sfidano due coppie formate ciascuna da un vip appassionato di dolci, accompagnato da un amico o parente. La nostra missione è far capire che anche l’alta pasticceria di Knam è alla portata di tutti”.