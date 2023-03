Balneário Camboriú ganha grafite mais alto do mundo, segundo galeria de arte urbana; FOTOS

Mural de 111 metros é assinado pelo artista Marlon Muk e foi entregue à cidade na terça-feira. Ilustração pode ser vista da Praia Central, que teve faixa de areia alargada em 2021. Maior grafite do mundo pode ser visto de diferentes pontos da cidade

Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, inaugurou um grafite com 111,77 metros de altura e 5,54 metros de largura.

Considerado o mais alto do mundo pelos organizadores da Open Street Gallery, o mural que contempla a ave símbolo da cidade, foi inaugurado na terça-feira (7) e é assinado pelo artista Marlon Muk.

A arte em céu aberto fica na lateral do Edifício Cosmos, em frente à Praia Central, que teve a faixa de areia alargada em 2021. A iniciativa também é da Embraed Empreendimento, através do Projeto Cidade Incomparável.

Grafite em prédio de Balneário Camboriú fica em frente à Praia Central

Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

Durante o trabalho, foram usados mais de 200 litros de tinta e 130 latas de spray . Nas redes sociais, o prefeito da cidade também compartilhou fotos e a informação sobre o espaço abrigar o maior mural do mundo (veja as imagens).

Segundo os idealizadores da iniciativa, moradores do prédio de 34 andares que estampa a imagem puderam participar da escolha do desenho. Um deles foi o Lucca Dagnoni, que possui um escritório no empreendimento. Segundo ele, a natureza inspirou a ilustração.

“[Pensamos] em algo que fizesse a conexão entre o prédio e a praia, já que estamos aqui na frente”, afirmou.

Artista pinta mural com mais de 100 metros de altura em Balneário Camboriú

Saíra-azul, símbolo de Balneário Camboriú

Durante a pesquisa para a composição do desenho e cores, o artista que mora do Rio de Janeiro descobriu que a saíra-azul é a ave símbolo de Balneário Camboriú. Eleita por meio de uma votação popular pela internet em 2018, o animal é um dos destaques da pintura.

O animal tem cerca de 13 centímetros de comprimento e 16 gramas de peso. Na Câmara de Vereadores, uma lei aprovada em 2019 reconheceu a ave como símbolo da cidade.

“Eu pesquisei bastante sobre as características do local, da cidade. Algo que pudesse ser plural para os moradores, para a população”, disse o artista.

Imagem mostra mural de grafite em Balneário Camboriú

Reprodução/Redes Sociais/ @fabriciooliveirabc

Balneário Camboriú

Reprodução/Redes Sociais/ @fabriciooliveirabc

Vito Califano