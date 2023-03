Balneário Camboriú tem o maior preço médio de venda de imóveis do país; em 1 ano, alta foi de 20%

Dados do FipeZap, boletim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, consideram o mês de fevereiro. Outras três cidades catarinenses estão no top 10. Mar e prédios na Praia Central de Balneário Camboriú

Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, manteve em fevereiro o posto de cidade brasileira com o metro quadrado mais caro para venda de imóveis no país. Os dados são do Índice FipeZap, publicado em boletim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A cidade de arquitetura tomada por arranha-céus e que há mais de um ano é conhecida também pela praia alargada, é a segunda menor do estado em extensão territorial, com apenas 45 quilômetros quadrados.

O Índice FipeZap mostrou que o custo para venda do metro quadrado em Balneário Camboriú ficou em R$ 11.635, valor 34% maior que a média das 50 cidades analisadas mensalmente no estudo.

Banhistas na Praia Central de Balneário Camboriú em 12 de fevereiro

O crescimento do custo dos imóveis na cidade foi de 20% nos últimos 12 meses. O “boom” imobiliário também se repete em outras cidades de Santa Catarina. Ao lado de Balneário Camboriú fica Itapema, que é segunda cidade com o metro quadrado mais caro do país: R$ 10.804.

A capital Florianópolis e Itajaí, também no Litoral Norte, ocupam a 6ª e 7ª posição, respectivamente. Veja o ranking abaixo:

1º: Balneário Camboriú: R$ 11.635/m²

2º: Itapema: R$ 10.804/m²

3º: São Paulo: R$ 10.260/m²

4º: Vitória (ES): R$ 10.238/m²

5º: Rio de Janeiro (RJ): R$ 9.790/m²

6º: Florianópolis: R$ 9.456/m²

7º: Itajaí: R$ 9.456/m²

8º: Brasília (DF): 8.810/m²

9º: Barueri (SP): 8.791/m²

10º: Curitiba (PR): 8.562/m²

O índice FipeZap é calculado com base em informações de anúncios de apartamentos prontos, salas e conjuntos comerciais de até 200 m² para venda e locação veiculados nos portais ZAP+.

No geral, os preços de venda de imóveis residenciais registraram alta de 0,38% em fevereiro em 2023, após avanço de 0,30% no mês anterior.

Por que Balneário Camboriú no topo?

Índices de segurança, saúde, educação e localização geográfica contribuem para que a pequena cidade do litoral Norte de Santa Catarina tenha imóveis, em média, mais caros que grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro.

Para a corretora de imóveis Marcele Machado, que atua de 2021 com o mercado imobiliário em Balneário Camboriú, a logística da cidade, que tem acesso fácil pela BR-101, pelo mar e também com aeroportos próximos facilita a valorização.

Ela também destaca que a geografia do município, o segundo menor do estado em extensão territorial, facilitou a construção de grandes prédios. Acrescenta ainda que o alargamento da Praia Central foi o fator crucial para a liderança no ranking.

“A partir de investimentos nas áreas de convivência como o calçadão da Praia Central certamente haverá uma maior procura pelos prédios de luxo e arranha-céus do município”, completou Marcele.

