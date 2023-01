Balneário Rincão: terceira etapa da obra do calçadão prevê a construção de mais dois quilômetros de extensão

A revitalização da orla do município segue evoluindo Localizada no sul de Santa Catarina, a cidade litorânea de Balneário Rincão encanta por suas belezas naturais e também pelo constante investimento em infraestrutura. Com treze quilômetros de orla, lagoas de água doce e plataforma de pesca, a cidade também conta com parques aquáticos, praças equipadas e até camping para diversão de toda família.

Pensando sempre no desenvolvimento local, a obra do calçadão à beira-mar da cidade, iniciada em 2017, segue na sua terceira etapa. A primeira etapa contou com a construção de aproximadamente um quilômetro de via, já na segunda etapa, foram construídos dois quilômetros de calçadão.

E os investimentos não param. Com previsão de entrega ainda em 2023, a terceira etapa da obra conta com a construção de mais de dois quilômetros de calçadão, seguindo do centro em direção à Zona Sul, até a praça central. Além disso, serão construídas passarelas de acesso ao mar, praças com parques infantis, área para prática de esportes e ciclovia. O projeto ainda conta com a construção de uma passarela com 350 metros para ciclistas e pista de caminhada para pedestres, ligando à praça da Zona Sul.

Todas as etapas da obra obtiveram a licença ambiental concedida pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente, visando a adoção das melhores práticas para a manutenção e preservação do meio ambiente, prevendo a contenção das dunas e preservação da vegetação local. As demais etapas da obra do calçadão já estão sendo projetadas e passam por um processo interno de aprovação.

Cartão postal da cidade e desenvolvimento local

A revitalização da orla é motivo de orgulho para moradores e fomentou ainda mais o turismo na região. O número de visitantes, principalmente vindos da Região do Amrec – Associação dos Moradores da Região Carbonífera, que conta com doze municípios associados, é expressivo. O município é o que mais cresce na região, conforme dados divulgados pelo Movimento Econômico da Amrec e durante a temporada de verão, a cidade com média de 13 mil habitantes, chega a receber em torno de 200 mil turistas que desejam curtir o sol e o mar com conforto e segurança.

Não é só o setor de turismo que tem sido impactado, a revitalização da beira-mar também atraiu novos investidores do setor imobiliário. A construção de novos empreendimentos é constante e até mesmo condomínios de luxo estão sendo erguidos na orla. Com incentivos fiscais e mais de 9 hectares destinados para o distrito industrial, conforme informações divulgadas pela Prefeitura de Balneário Rincão, o município promete atrair novas empresas, gerando empregos e desenvolvimento local.

