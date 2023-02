Balsa para passageiros é entregue reformada para travessia entre Santos e Guarujá, SP

Foram investidos R$ 4,9 milhões, segundo o governo de São Paulo. Balsa para transporte de passageiros da travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de SP, é entregue nesta segunda-feira (13) após reforma total.

Luciana Moledas/ g1

A balsa FB-26, que é usada para o transporte de passageiros na travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, foi entregue na manhã desta segunda-feira (13) após uma reforma total. De acordo com o governo de São Paulo, o equipamento recebeu um investimento de R$ 4,9 milhões.

A entrega da balsa foi feita no estaleiro do Departamento Hidroviário (DH), em Guarujá, e contou com a presença da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende. Segundo ela, os serviços foram necessários para melhorar a eficiência da travessia e segurança dos passageiros.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, esteve presente na entrega da balsa reformada em Guarujá, no litoral de SP, nesta segunda-feira (13).

Luciana Moledas/ g1

O equipamento passou pela reestruturação de quatro motores, implantação de novo sistema de comando, linha de eixo e máquina do leme. Além disso, as chapas metálicas da estrutura foram substituídas e equipamentos de emergências também foram trocados.

De acordo com o governo estadual, ainda foram feitas a pintura do casco, que passou por tratamento especial para navegação no mar, e melhorias nos porões, convés e praça de máquinas.

A balsa pode operar no sistema misto, com transporte de veículos, pedestres e ciclistas, e também transportando exclusivamente veículos. Com 40 metros de comprimento e 13,9 metros de largura, a FB-26 tem capacidade de transportar até 32 veículos e 96 passageiros na travessia de balsas.

Ainda segundo o governo de São Paulo, o transporte marítimo entre Santos e Guarujá foi utilizado por 934 mil usuários em dezembro de 2022. O número é pouco mais da metade da movimentação total das oito travessias litorâneas administradas pelo DH, que somaram 1, 8 milhão de passageiros no mesmo período.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano