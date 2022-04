balzo-del-6%-di-dogecoin-dopo-la-notizia-dell’ingresso-di-elon-musk-nel-board-di-twitter

Dopo la notizia dell’acquisto da parte di Elon Musk del 9% circa delle azioni di Twitter, arriva oggi l’annuncio del CEO del popolare social network, Parag Agrawal, che il fondatore di Tesla e SpaceX entrerà a far parte del board.

Una notizia che ha inciso positivamente sull’andamento del Dogecoin, e che è stata accolta con entusiasmo dallo stesso CEO della crypto del cane, Billy Markus, che in risposta ha twittato: “questa sì che è una buona notizia”.

DOGE ha registrato subito un incremento di prezzo quantificabile in un +6% circa nelle ultime 24 ore secondo i dati estratti da CoinMarketCap. Un balzo che ha portato la principale moneta meme al valore di circa 0,16 dollari dopo aver toccato anche un picco di 0,17 dollari nottetempo. Ricordiamo che Dogecoin (DOGE) ha una capitalizzazione di mercato che supera di misura i 21 miliardi di dollari.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

