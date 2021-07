Bambino di 5 anni cade dalla finestra: è in condizioni disperate

Un bambino di cinque anni è in coma dopo essere caduto dalla finestra, le sue condizioni sono gravissime. Intanto indagano i carabinieri.

E’ successo a Lerici, in Liguria, un bambino di cinque anni si è gettato dalla finestra di un appartamento al secondo piano in pieno centro. Le sue condizioni sono gravissime ed attualmente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova.

Da questa mattina, momento dell’accaduto, sono aperte le indagini per definire le cause che hanno spinto il piccolo a buttarsi. Si cercano testimoni, qualcuno che ha visto o sentito qualcosa che possa aiutare a ricostruire il fatto.

Bambino in coma, le prime ipotesi

Un bambino di cinque anni è finito in coma dopo essersi gettato dal secondo piano di un’abitazione in pieno centro. Sono gravi le condizioni e il rischio che non possa farcela è alto.

Il bimbo è arrivato all’ospedale questa mattina alle 9 con una ambulanza che lo aveva prelevato all’aeroporto di Genova dove era arrivato con una eliambulanza.

E’ stata la direzione sanitaria del pronto soccorso ad affermare che

Questa mattina alle ore 9 circa un’ambulanza ha trasportato al Gaslini dall’aeroporto di Genova, dove era atterrato in elicottero, un bambino di 5 anni in coma. Il paziente è ricoverato nella Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l’estensione delle lesioni, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell’incidente è stata riferita caduta dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, in una località in provincia di La Spezia.

Per il momento la polizia sta indagando sull’accaduto, non ci sono ancora notizie riguardo alla famiglia e allo stato di salute del piccolo prima di buttarsi. Gli esperti sono a lavoro per capire come sono andate le cose e per scoprire il motivo che ha spinto il bambino a gettarsi. Sono tanti gli interrogativi che si aggirano intorno al caso, le ipotesi sono varie ma nessuna confermata o smentita. Saranno gli agenti a riportare ulteriori dettagli non appena ci sono novità.