Banana e coco são do Brasil? Saiba a origem dos alimentos mais consumidos do país

Arroz, feijão, milho… veja de onde veio a comida que está na rotina dos brasileiros. Lista traz todos os temas do podcast ‘De onde vem o que eu como’. Conheça a origem de alimentos populares no Brasil, como a banana e o coco.

Louis Hansel / Eiliv Aceron/ Unsplash

Banana, café, arroz e feijão são alimentos populares na rotina dos brasileiros. O café é a segunda bebida mais consumida e a banana, a campeã entre as frutas.

Nesta semana, o podcast De onde vem o que eu como fez um quiz sobre os alimentos já abordados em episódios até agora. 🎧 OUÇA (acima) e, depois, confira a lista com a origem de cada um:

🥚Ovo

A domesticação da espécie Gallus gallus começou há oito mil anos na Índia e na China.

🍸Caipirinha

A versão mais aceita é de que a bebida tenha surgido na região de Piracicaba, interior de São Paulo.

Caju

É nativo do Brasil.

DE ONDE VEM: veja os vídeos da série

🍃PANCs

São muitos exemplos. A ora-pro-nóbis veio da América Tropical, inclusive do Brasil.

A vinagreira (cuxá), o feijão-mangalô e o inhame-cará vieram da África.

Já o quiabo-de-metro, a bertalha e o inhame são da Ásia. E a Europa é a origem da mostarda, do peixinho e da azedinha.

🍫Chocolate

O cacau, base do chocolate, tem como origem a Bacia do Rio Amazonas.

Feijão

Veio da região que vai do Peru ao sul dos Estados Unidos.

🍙Arroz

Surgiu na Ásia e evoluiu principalmente na Índia e na China.

Açaí

O açaí é nativo da Amazônia.

Azeite

O azeite é feito a partir da azeitona, fruto da oliveira. A espécie é nativa do Cáucaso, região que divide a Europa e a Ásia, e também veio do Irã, da Palestina e da Síria.

Oliveiras são plantas milenares.

RPC/Reprodução

🥖Pão

O trigo veio da Ásia, da região onde hoje ficam o Irã, o Iraque e a Turquia. Um tipo mais rústico de pão já era produzido há pelo menos 15 mil anos.

🥛Leite

As raças de gado leiteiro vieram da Europa e da Ásia.

Mandioca

Vem da Amazônia, da região onde hoje fica Rondônia.

🍻Cerveja

A cevada vem do Oriente Médio, de onde também surgiu a bebida.

🥑Abacate

Abacate é nativo do México e da América Central.

🌽Milho

Assim como o abacate, também surgiu no México.

Milho é usado na culinária há milhares de anos e pode ter várias cores.

Unsplash/Bart Heird

🥜Amendoim

Veio da Bolívia.

🍗Frango

A domesticação da espécie Gallus gallus começou há oito mil anos na Índia, na China e em outras áreas da Ásia.

Guaraná

O guaraná é nativo da Amazônia.

Panetone

A tradição de produzir panetone vem de Milão, na Itália.

🦃Peru

O peru é nativo das Américas Central e do Norte.

Lentilha e romã

A lentilha vem da Ásia.

Já a romã é nativa da região que vai do Irã ao noroeste da Índia.

🥂Espumante

O espumante é feito a partir de duas fermentações da uva. A Vittis vinifera, espécie de videira mais cultivada no mundo, veio da região localizada entre a Armênia e o Irã.

Acerola

Veio das Antilhas, arquipélago na América Central, e do norte da América do Sul.

Acerola é rica em vitamina C.

Valdiney Pimenta on Visualhunt.com

🐖Carne de porco

O porco é resultado de cruzamentos dos javalis europeus e asiáticos.

Romeu e Julieta

O nome da combinação do queijo e com a goiabada ficou popular no Brasil nos anos 60, em uma campanha publicitária da Turma da Mônica.

🍵Chás

A planta Camellia sinensis, que dá origem ao chá verde, é nativa da China e da Índia. Já a erva-mate é nativa da América do Sul, de países como o Brasil, a Argentina e o Paraguai.

🍌Banana

A banana veio do sul e sudeste da Ásia.

🌶Pimentas

As pimentas da família Capsicum (malagueta, dedo-de-moça) são do continente americano. Já a pimenta-do-reino veio da Índia.

🥥Coco

O coco veio do sudeste da Ásia, de ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico.

☕ Café

O café veio do continente africano, da Etiópia e do Congo.

Café é a segunda bebida mais consumida do Brasil.

Unsplash/ Raimond Klavins

