Banana flambé, il dolce più veloce e buono che c’è. Si fa tutto in padella, una delizia facile e pronta in 5 minuti

Una simpatica ricetta per un dessert d’effetto: la banana flambé; ideale per gustare questo frutto in modo scenografico, diverso dal solito. Un dolce semplice e delizioso, velocissimo da preparare, ideale per un’occasione speciale, realizzato con un effetto flambatura che stupisce, soprattutto se realizzata al tavolo con l’apposito fornellino, davanti agli occhi degli invitati, come nei ristoranti!

Il flambé è una particolare tecnica di cottura che consiste nel fiammeggiare o flambare un piatto, dando fuoco a un liquido alcolico; occorre solo un po’ di pratica: utilizzeremo quindi una padella e serviremo le banane già flambate, aromatiche e deliziose. La ricetta tradizionale, a base di banane cucinate in padella e fiammeggiate con il rum, si prepara facendo rosolare le banane con il burro fuso con lo zucchero, per poi flambarle con una base alcolica, solitamente rum, che può essere sostituito da grappa, brandy o grand marnier, cointreau, vodka, gin o whisky, secondo la disponibilità ed i gusti personali: il liquore giusto per una flambatura perfetta è di circa 40°.

La flambatura, per questa ricetta, deve essere veloce, poiché la banana è frutto molto morbido e delicato, ed una cottura prolungata la renderebbe troppo scura e molle;

meglio utilizzare banane poco mature, quasi acerbe, così resteranno sode a fine cottura. Per la preparazione della banana flambé in casa, occorre seguire alcuni accorgimenti per ottenere una flambatura perfetta e sicura:

Utilizzare una padella di acciaio inox dai bordi alti e con il manico lungo e ben isolato, versare il liquore da un bicchiere, così da evitare una fiammata eccessiva o un ritorno di fiamma, liberare la postazione da tutto ciò che potrebbe prendere fuoco. Con molta attenzione, potete flambare la porzione di banana a vista, direttamente in ogni piatto, appoggiato su di un carrello o sottopiatto in legno, versando un bicchierino di liquore, ed accendendo la fiamma con un lungo stecchino: uno spettacolo! ( continua dopo la foto)

Banana flambè

Ingredienti

4 banane non troppo mature

40 g di burro

120 g di zucchero

30 g di rum

Procedimento

Sbucciate le banane e tagliatele a metà nel senso della lunghezza; Fate sciogliere il burro nella padella, SENZA FARLO SOFFRIGGERE, mettete le banane in padella, lasciatele rosolare per un minuto, rigirandole. Aggiungete lo zucchero e fatelo caramellare a fuoco lento, senza mescolare, versate il liquore, inclinando leggermente la padella fate fiammeggiare con molta attenzione, fino a quando la fiamma non si spegnerà da sola.

Il dolce è pronto per essere gustato: attendete qualche istante poi impiattate la banana flambé accompagnata dal fondo di cottura; servitela con una pallina di gelato fiordilatte o con una salsa al cioccolato, e cosparsa da granella di noci o mandorle.

ricette dal blog Caos&Cucina

Banana flambé, il dolce più veloce e buono che c’è. Si fa tutto in padella, una delizia facile e pronta in 5 minuti scritto su Più Ricette da Catia.

valipomponi