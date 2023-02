Banca atualiza cronograma e resultado final do concurso do Tribunal de Justiça deve sair no dia 13 de abril

Conforme comunicado da Fundação Getulio Vargas (FGV), as etapas de heteroidentificação e perícia médica vão ocorrer em março deste ano. Tribunal de Justiça do Tocantins

As datas para realização das etapas finais e resultado do concurso público para o quadro geral do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ) foram atualizadas pela banca responsável, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A lista com os nomes dos candidatos aprovados deve ser publicada no dia 13 de abril deste ano.

O novo cronograma foi divulgado pela FGV na terça-feira (7). As mudanças aconteceram por causa do período em que o concurso ficou suspenso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme as novas datas, a publicação do resultado definitivo da prova discursiva será no dia 3 de março. Nesta data também será publicada a convocação para heteroidentificação e perícia médica.

Os procedimentos de heteroidentificação e perícia serão realizados entre os dias 18 e 19 de março. Por fim, em 13 de abril deve sair o resultado final do concurso, que teve as inscrições abertas ainda em março de 2022.

Relembre o caso

As provas do certame foram realizadas no dia 26 de junho em Palmas, Araguaína e Gurupi. Ao todo, mais de 28 mil pessoas se inscreveram. O edital oferece 63 vagas para os cargos de contador/distribuidor e técnico judiciário.

O resultado preliminar do concurso chegou a ser divulgado em 26 de julho de 2022. Mas em 3 de setembro, o CNJ suspendeu o certame atendendo o questionamento feito por um candidato, que fez a prova objetiva do concurso. O argumento foi de que o edital foi descumprido durante a correção das provas discursivas.

O CNJ julgou o andamento do certame no dia 8 de novembro. O conselheiro Marcello Terto pediu pela continuidade e citou que não havia mais resistência do Tribunal de Justiça para cumprir as determinações.

No mesmo dia, o TJ divulgou uma lista com mais de dois mil nomes dos aprovados na prova objetiva que tiveram as provas discursivas corrigidas.

