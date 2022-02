banca-natixis,-al-via-nel-parco-di-monza-il-progetto-“green-impact”

Grazie alla filiale di Milano della Banca Natixis verrà realizzato un Orto Giardino Inclusivo con i metodi dell’agricoltura biologica e sinergica con finalità educativo-didattiche, nella parte antistante il Centro per l’educazione alla Sostenibilità dei Mulini Asciutti, nel Parco di Monza. Saranno gli stessi dipendenti a dare un aiuto effettivo alla sua realizzazione e al ripristino della siepe circostante, grazie a più giornate di Volontariato d’Impresa che verranno organizzate a partire dalla fine del prossimo mese.

Come racconta Guido Pescione, Direttore Generale di Natixis a Milano: “Sensibilizzati dalla formazione in outdoor con GreenManagerLab, svolta nel Parco di Monza, i dipendenti hanno voluto individuare alcune possibili azioni compensative dell’emissioni di CO2 collegate alla nostra attività lavorativa e questa è stata proposta e scelta del nostro comitato interno dedicato alle tematiche ESG”.

Natixis ha voluto concretizzare questa sensibilità e nuova consapevolezza nella realizzazione di spazi verdi a servizio della comunità e sostenendo iniziative di coinvolgimento dei cittadini e delle scuole sui temi della Biodiversità e del Climate Change: nel Centro per l’Educazione alla Sostenibilità dei Mulini Asciutti e nel progetto Mulino delle Energie, ha trovato un partner ideale per coinvolgere tutti sui temi ESG.

“Il progetto Green Impact con la realizzazione dell’orto giardino e della siepe biodiversa circostante, infatti, non solo rappresenta una concreta compensazione degli impatti aziendali, continua Pescione, ma evidenzia un impegno e un coinvolgimento diretto di tutta la filiale. Alla realizzazione del progetto infatti contribuiranno direttamente i dipendenti di Natixis che su base volontaria, sceglieranno quali giornate di lavoro impiegare presso il Centro dei Mulini Asciutti”.

Mariateresa de Sanctis, Founder di GreenManagerLab con Luca Baglivo, Direttore di CREDA Onlus, si ritengono pienamente “soddisfatti di questa felice iniziativa, poiché rappresenta un ottimo esito della nostra proposta di Formazione sulle tematiche della Sostenibilità”.

“Spesso accade – prosegue la de Sanctis -, che un’azienda decida di realizzare, dopo il corso GML, alcune azioni importanti che vengono poi attivate in azienda: questa iniziativa di Natixis, invece, ci vede coinvolti due volte con un sostegno che si amplifica con la realizzazione di una vera e propria aula in outdoor”.

Con il Progetto Green Impact, Natixis contribuisce alla realizzazione di un laboratorio didattico per le scuole del territorio e per un’educazione di qualità.

I progetti e le giornate di volontariato

Sono state pianificate 2 giornate su base volontaria in cui i dipendenti di Natixis verranno a lavorare per preparare il terreno, pulire l’area e realizzeranno l’orto con gli spazi connessi. Una terza giornata sarà poi organizzata durante il weekend con le famiglie dei dipendenti, sempre su base volontaria.

Orto Giardino Inclusivo

Realizzato e gestito con i metodi dell’agricoltura biologica e sinergica e, come già detto, con finalità educativo-didattiche, l’orto avrà una struttura permanente costituita da bancali, aiuole e un cassone. Sarà realizzato a mano secondo le tecniche dell’agricoltura conservativa e rigenerativa della fertilità del suolo.

Vi si coltiveranno piante orticole, officinali, cerealicole e da frutto, oltre che erbe spontanee e fori commestibili, piante acquatiche e funghi commestibili. La produzione sarà intensiva e su piccola scala, avendo innanzitutto, ma non solo, fini didattici e dimostrativi. Il sentiero dell’Orto condurrà prima attraverso una zona esperienziale di “cuscini” vegetali di diverse altezze (tra cui anche un laghetto), di forma circolare, esagonale o ottagonale. In questa zona sarà presente anche una Tavola Rotonda in legno. Il sentiero giungerà poi all’orto vero e proprio, costituito da quattro bancali (e un cassone) disposti secondo la Sezione Aurea, rapporto matematico, proporzione caratteristica degli esseri viventi. Saranno presenti spazi per lavorare e sperimentare durante le attività didattiche così come una zona dedicata alla trasformazione di Compost e lombrichi e una all’allestimento di macerati e rimedi naturali per l’Orto. Siepe Biodiversa per cintare e adornare lo spazio dell’orto antistante il Centro per la Sostenibilità dei Mulini Asciutti, lungo il perimetro del Nuovo Spazio Invento e la delimitazione dello spazio dell’Apiario didattico.

Queste attività permetteranno di raggiungere i seguenti obiettivi condivisi dall’azienda:

– Avvicinare tutti al mondo del suolo e delle piante in quanto esseri viventi, in grado di percepire

– Realizzare spazi verdi “vivi” in cui sia piacevole stare, stimolante e armonioso nelle forme. È solo partendo da un approccio consapevole e rispettoso alle piante che ha senso impostare qualunque attività didattica ad esse connessa

– Contribuire alla realizzazione di un laboratorio didattico che le scuole del territorio e quindi all’educazione di qualità (SdG 4)

– Sensibilizzare tutti i dipendenti sugli impatti delle emissioni (SdG 13)

– Informare e formare i dipendenti sul valore delle azioni che l’azienda intraprende per favorire attività legate alla salute e al benessere (SdG 3)

– Coinvolgere in attività rivolte alle tematiche ambientali, rendendo più ingaggianti e stimolanti le proposte orientate alla tutela dell’ambiente, all’ attenzione al sociale e alla pubblica utilità (SdG 11).

L’articolo Banca Natixis, al via nel parco di Monza il progetto “Green Impact” proviene da The Map Report.