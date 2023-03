‘Banco Central também tem de nos ajudar’, diz Haddad sobre garantir crescimento com inflação baixa

Ministro da Fazenda afirmou também que vê tom ‘mais condizente’ da ata do Copom divulgada nesta terça-feira, e diz que BC e governo têm ‘mesmo objetivo’ de retomar crescimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (28) que o Banco Central também tem de ajudar o governo. Ele se referiu à chamada coordenação da política para as contas públicas, de competência do governo, com a definição dos juros (tarefa do BC) para promover crescimento sustentado da economia com inflação baixa.

“O Banco Central também de nos ajudar, é um organismo que tem dois braços, um ajudando ao outro. Eu sempre insisto nessa tese, pois dá a impressão que um é espectador do outro, e não é assim que a política econômica tem que funcionar. São dois lados ativos, concorrendo para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é garantir crescimento com baixa inflação”, declarou.

A declaração do ministro foi uma resposta à informação, divulgada mais cedo pelo Banco Central, de que a inflação brasileira, que mostrou crescimento nos últimos anos e vem desacelerando, embora ainda esteja acima das metas, é resultado de mais recursos na economia e que seu controle requer “paciência e serenidade”.

Entre as incertezas consideradas pelo Copom, está o aumento de gastos públicos para custear programas de transferência de renda e recompor o orçamento de áreas como saúde e educação. Preocupados com o aumento da dívida brasileira, analistas têm cobrado compensação dessa alta de despesas.

Segundo o ministro da Fazenda, obter crescimento econômico com inflação baixa só é possível pela “harmonização da política fiscal [relativa aos gastos públicos, comandada pelo Ministério da Fazenda] com a monetária [definição dos juros para conter a inflação, tarefa do BC]”.

O BC, autônomo, é comandado por Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O patamar dos juros brasileiros tem sido criticado reiteradamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do governo.

Tom mais ‘condizente’ da ata do Copom

Mais cedo nesta terça-feira, o BC divulgou a ata da última reunião, na qual avaliou que o chamado “arcabouço fiscal”, ou seja, uma nova regra para as contas públicas, pode facilitar o a queda da inflação no país se for “sólida e crível”.

O arcabouço fiscal que está sendo elaborado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma nova regra para limitar os gastos públicos federais e, se aprovado pelo Congresso, deve substituir o atual “teto de gastos”. Haddad informou que a proposta será divulgada ainda nesta semana.

Segundo o ministro da Fazenda, a ata do Copom, divulgada mais cedo, tem um tom mais “condizente” com as decisões do governo sobre a política para as contas públicas do que o comunicado da decisão – que ele considerou como sendo “preocupante” na semana passada.

“Da mesma forma como aconteceu no Copom anterior, a ata, com mais tempo de preparação, veio com termos que eu diria mais condizentes com as perspectivas futuras de harmonização da política fiscal com a política monetária, que é o nosso desejo desde sempre”, declarou.

Haddad lembrou que o governo está buscando arrecadação para reequilibrar as contas públicas por meio do combate à sonegação, e também, com a reversão de reduções de tributos que “não se justificam, mas sem tirar o pobre do orçamento”.

Após ter elevado os gastos públicos em mais de R$ 160 bilhões neste ano para pagar o auxílio à população carente e recompor despesas em saúde e educação, entre outros, por meio da PEC da transição, o governo anunciou um pacote em janeiro para melhorar as contas públicas.

No fim de fevereiro, a área econômica também anunciou a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol. Na ocasião, o ministro informou que a reoneração dos combustíveis tinha um “objetivo muito claro” de “recompor o orçamento público”.

Vittorio Rienzo