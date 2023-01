Banco de Sangue de Ribeirão Preto tem coleta 50% abaixo do ideal e queda em estoques; veja o que fazer para doar

Tipos sanguíneos A e O, negativo e positivo, são os que estão mais em falta. Demandas dos hospitais correm risco de não serem atendidas, segundo instituição. Banco de Sangue Ribeirão Preto

O Banco de Sangue de Ribeirão Preto (SP) alerta para uma baixa nos estoques depois de registrar uma coleta de sangue 50% menor do que o ideal em janeiro.

De acordo com a instituição, em função de viagens de férias e festas de fim de ano, em média o centro tem recebido 30 doações, quando deveria receber 60 para dar conta da demanda dos hospitais que atende,

Segundo o Banco de Sangue, um em cada dez pacientes internados necessita de transfusões, sendo que os tipos O e A, negativo e positivo, são os que mais estão em falta.

Veja, a seguir, o que é preciso saber para doar sangue.

Quem pode doar sangue?

Quem tem entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Para menores de idade, é preciso ter de autorização e presença dos pais no momento da doação.

Precisa fazer jejum?

Não. O recomendado é evitar alimentos gordurosos no dia da doação. Caso haja ingestão ou após o almoço, é preciso aguardar três horas. Além disso, não pode haver ingestão de bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Quais são os requisitos para doar?

Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua, em que é necessário esperar 12 meses após a retirada;

Em caso de diabetes, ela deverá estar controlada e sem uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, é preciso aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas;

Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar dez dias após o fim dos sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina contra a gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

Quem viajou para o exterior deve entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar, de acordo com o país visitado.

E nos casos de coronavírus?

Pessoas com diagnostico ou suspeita de Covid deverão aguardar dez dias após completa recuperação e deverão estar sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por dez dias após a data da coleta do exame;

A pessoa que teve contato com paciente positivo ou com suspeita de Covid, realizou isolamento voluntário ou por orientação médica deve aguardar dez dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e sete dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

O que é preciso na hora da doação?

Apresentar um documento oficial com foto, como: RG, CNH, entre outros, em bom estado de conservação.

Não é permitido realizar a doação acompanhado de menores de 12 anos, exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação.

Onde fica o Banco de Sangue?

O Banco de Sangue de Ribeirão Preto atende doadores de segunda a sábado das 7h às 18h na Rua Quintino Bocaiúva, 975, na Vila Seixas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3977-5900 ou pelo WhatsApp no número (16) 99702-0830.

