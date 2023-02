Hematologista da Santa Casa faz apelo a doadores que podem agendar procedimento de segunda a sábado. Banco de sangue de São Carlos tem estoque de plaquetas em nível crítico e precisa de doações

Santa Casa de São Carlos

O Banco de sangue da Santa Casa de São Carlos (SP) precisa de doações. O estoque de plaquetas e CRIO, que são produzidos a partir da doação de sangue, é considerado crítico.

A hematologista e responsável técnica do banco de sangue da Santa Casa, Andreia Moura de Luca, fez um apelo para que os doadores compareçam esta semana.

“Nossos estoques estão caindo vertiginosamente. Essa época do ano é clássica por conta das férias e das chuvas, que estão isolando pessoas. Mas, por favor, as cirurgias e os acidentes continuam acontecendo, então venham doar”, disse.

O estoque do banco de sangue nesta quarta-feira (8) está assim:

O negativo: estável

O positivo: estável

A positivo: estável

A negativo: estável

B negativo: estável

B positivo: estável

AB positivo e negativo: estável

Plaquetas: crítico

CRIO: crítico

Quem pode doar

Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos

Hever Costa Lima /Divulgação

O candidato deve ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica na noite anterior.

O banco de sangue recebe doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e aos sábados das 8h às 10h45.

O agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3509-1230 (também é WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

O endereço é Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 535, Jardim Pureza.

Vito Califano