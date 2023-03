Banco Mundial alerta para ‘década perdida’ no crescimento global se não houver mudanças ousadas

Fracasso em reverter a esperada desaceleração generalizada no crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB) terá profundas implicações para a capacidade do mundo de enfrentar a mudança climática e reduzir a pobreza, afirmou a entidade em um novo relatório. O crescimento econômico global médio potencial cairá para uma mínima de três décadas de 2,2% entre 2022 e 2030, dando início a uma “década perdida” para a economia mundial, a menos que as autoridades adotem iniciativas ambiciosas para aumentar a oferta de trabalho, a produtividade e o investimento, alertou o Banco Mundial nesta segunda-feira (27).

Mas esforços concentrados para aumentar o investimento em setores sustentáveis, cortar custos comerciais, alavancar o crescimento em serviços e expandir a participação da força de trabalho podem impulsionar o crescimento potencial do PIB em até 0,7 ponto percentual, para 2,9%, disse o relatório.

“Uma década perdida pode estar se formando para a economia global”, disse o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, acrescentando que políticas que incentivam o trabalho, aumentam a produtividade e aceleram o investimento podem reverter a tendência.

A taxa média de crescimento do PIB é uma espécie de “limite de velocidade” para a economia global, traçando a taxa máxima de longo prazo na qual ela pode crescer sem provocar inflação excessiva.

O relatório disse que as crises sobrepostas dos últimos anos, incluindo a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, encerraram quase três décadas de crescimento econômico sustentado, aumentando as preocupações com a desaceleração da produtividade, essencial para o crescimento da renda e maior remunerações.

Como resultado, o crescimento potencial médio do PIB deve cair para 2,2% em 2022-2030, abaixo dos 2,6% em 2011-21 e quase um terço abaixo da taxa de 3,5% observada em 2000-2010.

O baixo investimento também diminuirá o crescimento nas economias em desenvolvimento, com a expansão média do PIB caindo para 4% no restante da década de 2020, de 5% em 2011-2021 e 6% em 2000-2010.

O aumento da produtividade e da renda e a queda da inflação ajudaram um em cada quatro países em desenvolvimento a alcançar o status de alta renda nas últimas três décadas, mas essas forças econômicas agora estão recuando, disse o relatório.

Ele disse que a produtividade provavelmente crescerá em seu ritmo mais lento desde 2000, o crescimento do investimento em 2022-2024 será metade da taxa observada nos últimos 20 anos e o comércio internacional está crescendo a um ritmo muito mais fraco.

Para mudar a trajetória e atrair mais investimentos, as autoridades devem priorizar o controle da inflação, garantindo a estabilidade do setor financeiro e reduzindo a dívida.

O aumento do investimento favorável ao clima em transporte e energia, agricultura e manufatura inteligentes para o clima e sistemas de terra e água podem impulsionar o crescimento potencial em até 0,3 ponto percentual ao ano, completou.

A redução dos custos associados ao transporte, logística e regulamentações pode impulsionar o comércio, disse, pedindo mudanças para remover o atual viés em relação a produtos intensivos em carbono inerentes às tabelas tarifárias de muitos países e eliminar as restrições ao acesso a bens e serviços ecologicamente corretos.

O aumento das exportações de serviços digitais pode resultar em grandes ganhos de produtividade, enquanto o aumento das taxas de participação na força de trabalho para mulheres e outros pode aumentar as taxas de crescimento potencial global em até 0,2 ponto percentual ao ano até 2030.

Vito Califano