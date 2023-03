Bancos de leite materno precisam de doações para atender mais bebês no RN; saiba como doar

Viatura do Corpo de Bombeiros vai às residências das doadoras, coleta o leite e faz o transporte até os bancos de leite do estado. Equipe vai às residências das mães cadastradas pegar o leite coletado

Divulgação

Os bancos de leite materno do Rio Grande do Norte precisam de doações para conseguir atender mais bebês. Para facilitar e incentivar essas doações, o Corpo de Bombeiros tem um programa que busca o leite na casa das doadoras.

“Inicialmente, a equipe do banco de leite vai à residência da mulher para explicar como funciona o processo de ordenha e, em seguida, nossa viatura passa para pegar o leite de acordo com a produção dessa mãe”, explicou o tenente Cleonício Ribeiro da Silva, coordenador do programa Bombeiro Amigo do Peito.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, os atendimentos realizados pelo programa Bombeiro Amigo do Peito resultaram na coleta de 608,1 litros de leite, distribuídos para 749 bebês. Esses dados são referentes à área de jurisdição do 1º Grupamento de Bombeiros, ou seja, municípios da Região Metropolitana de Natal.

Diariamente, uma média de 12 litros de leite materno são doados pelas mães cadastradas no programa. No entanto, o quantitativo fica abaixo do mínimo necessário para atender às crianças que precisam do alimento. O ideal seria, pelo menos, 15 litros já que são distribuídos para seis unidades hospitalares públicas e privadas como Maternidade Escola Januário Cicco, Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital da Unimed, Hospital Antônio Prudente, Maternidade Araken Pinto e Hospital Universitário Ana Bezerra (Santa Cruz).

A coordenadora do Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Januário Cicco, Ana Zélia Pristo de Medeiros Oliveira, explica que antes de ser aprovado para o consumo, o leite passa por diversas etapas como análise sensorial (cor, cheiro e embalagem), análise físico-químico (acidez, por exemplo), pasteurização e, por último, controle microbiológico.

“O banco de leite está sempre com o quantitativo abaixo do que deveria ter porque o leite que recebemos diariamente passa por várias etapas até ser enviado às crianças”, destacou Ana Zélia.

Programa Bombeiro Amigo do Peito

Criado em 2002 pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com os bancos de leite, o Programa “Bombeiro Amigo do Peito” tem como objetivo diminuir a mortalidade infantil e alimentar crianças recém-nascidas desnutridas e portadoras de deficiências físicas, filhos de mães que não produzem leite materno ou que tenham dificuldade de amamentar.

“O leite materno é insubstituível e nenhuma fórmula industrializada é capaz de fornecer os mesmos nutrientes, por isso a falta dele compromete a recuperação dos bebês. Nossa Corporação sente-se honrada em poder ajudar mães e crianças que necessitam desse leite. Contamos com a sensibilidade das mães para que doem o leite excedente com isso diminuir o déficit do estoque dos bancos de leite humano”, disse o tenente Cleonício.

Serviço

Informações sobre o agendamento de visitas da Coordenadoria Estadual do Banco de Leite podem ser obtidas através do telefone 0800-722-24-00 ou 3215-5957, das 7 às 18 horas, de segunda à sexta.

Já o contato com a seção do Corpo de Bombeiros, que coordena o Programa Bombeiro Amigo do Peito, é feito pelo 9.8129-5499, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Ufficio Stampa