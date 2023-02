Bancos, INSS e Correios: saiba os horários de funcionamento no Carnaval

Órgãos terão dias e horários especiais de funcionamento durante a folia.

Suamy Beydoun/Agif/Estadão Conteúdo

O Carnaval está chegando e os estabelecimentos já começam a adequar sua agenda de funcionamento para a data. Para curtir a folia sem preocupação, é melhor ficar por dentro do que abre e do que fecha nos próximos dias.

Veja abaixo os dias e horários de funcionamento dos bancos, INSS e Correios:

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, (Febraban), nos dias 20 e 21 as agências bancárias não funcionarão.

Já na quarta-feira de cinzas (22), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Carnaval é feriado? Posso emendar? Entenda o que diz a lei

Feriados de 2023 e pontos facultativos: veja calendário nacional

Alternativas

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 22). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

INSS

Durante o Carnaval, todas as agências do INSS estarão fechadas. No dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, não serão feitos atendimentos no período da manhã. Exceção para os serviços agendados, com início a partir das 14h.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135, que nos dias 18, 20 e 21 (sábado, segunda e terça-feira) estará disponível até as 18h com atendimento humano. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24h por dia, ao longo de todo o período.

Pela central, é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presencial.

Vale lembrar que os serviços também estão disponíveis no Meu INSS (site e aplicativo).

Correios

Os Correios divulgaram a agenda de funcionamento dos serviços do período de Carnaval: na sexta-feira (17), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país.

No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia.

Na segunda e terça-feira (20 e 21), não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados somente na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.

Nos dias 20 e 21, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios – CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: https://www.correios.com.br/

O atendimento com os operadores será retomado no dia 22, às 8h.

pappa2200