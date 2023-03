Banda argentina El Zombie apresenta show com mistura de surf garage e música latina em Presidente Prudente

Apresentação gratuita, neste sábado (25), tem repertório com estilos ska, punk e swing jazz. Banda El Zombie apresenta mistura de de surf garage e música latina de forma gratuita, em Presidente Prudente (SP)

Gio Casabona

A banda argentina El Zombie irá se apresentar neste sábado (25), às 16h, de forma gratuita, no Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP).

O grupo, que nasceu na zona norte de Buenos Aires, apresenta uma combinação de ska, punk, swing jazz e música latina em seus discos.

Com três álbuns lançados e o quarto previsto para sair em 2023, a banda é composta por Guille, no vocal e guitarra, Mao, no baixo, Flor Gavirati, no vocal, Pablo Kemmler, na bateria, e Santulli Soto, no saxofone.

El Zombie já se apresentou em importantes casas de shows argentinas e participou de um programa televisivo conhecido no meio musical. Além disso, a banda já realizou três turnês internacionais.

O show será realizado na Área de Convivência do Sesc Thermas, às 16h, com entrada livre e gratuita.

O Sesc Thermas fica na Rua Alberto Petes, número 111, no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente.

Para mais informações, o telefone para contato é o (18) 3226-0400.

