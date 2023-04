Banda Conspiração Dalila faz show gratuito com releituras e músicas autorais, em Presidente Prudente

Apresentação acontece a partir das 16h deste sábado (1°) com influências do rock nacional e pop alternativo. Banda Conspiração Dalila faz show gratuito em Presidente Prudente (SP)

Divulgação

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) recebe, neste sábado (1°), a apresentação da banda prudentina Conspiração Dalila. O show é gratuito e acontece a partir das 16h, na Área de Convivência.

O grupo é formado por Leandro Ronan (vocal e gaita), Renan Souza e Matheus Rosa (guitarra), Fernando Santana (bateria) e Fernando Lopes (baixo) e traz influências do rock nacional e pop alternativo.

A banda apresenta releituras, covers e repertório autoral no show gratuito e com classificação livre.

Não é necessário retirar ingressos de forma antecipada.

Esporte

Ainda no sábado, o Sesc Thermas realiza aulas abertas e gratuitas de futsal e esportes na areia.

As aulas de futsal acontecem na Quadra Esportiva com o educador físico Luiz Júnior. Já na Quadra de Areia serão realizadas aulas que abrangem as modalidades de vôlei de areia, beach tennis, futevôlei, handbeach e futebol de areia, sob mediação do educador físico Carlos Alberto Campos.

Ambas atividades começam às 14h e possuem classificação livre.

Aulas abertas e gratuitas de futsal e esportes na areia, em Presidente Prudente (SP)

Roberto Maty

Serviço

O Sesc Thermas fica na Rua Alberto Petes, número 111, no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente.

Para mais informações, o telefone para contato é o (18) 3226-0400.

Aulas abertas e gratuitas de futsal e esportes na areia, em Presidente Prudente (SP)

Estevão Salomão

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa