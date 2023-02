Banda da Praia agita a beira-mar de Ponta Negra neste sábado (18)

Concentração do bloco começa às 10h30, no PraiaMar Natal Hotel. Banda da Praia desfila na beira da praia de Ponta Negra no sábado (18)

Divulgação

Depois de um hiato de dois anos, chega de saudade. A Banda da Praia está de volta com o bloquinho que abre o carnaval de Natal na beira-mar de Ponta Negra, em Natal.

O bloco sai no sábado de carnaval, dia 18 de fevereiro, às 10h30, com concentração e saída do PraiaMar Natal Hotel, parada mais que tradicional no Point do Testa e saída às 11h30 pela beira-mar em direção ao Deck de Ponta Negra.

A Banda da Praia sempre promove seu desfile na beira-mar de Ponta Negra. Com direito a participação especial da Orquestra Frevo do Xico e, no deck, para dar sequência a animação da galera estão previstas três atrações que irão tocar os seus maiores sucessos: a partir das 13h com Pedro Luccas, 14h30 tem um DJ Local do Point do Testa e às 15h Jolian e Orquestra Maria Fumaça.

Serviço

O que? Banda da Praia

Onde? Ponta Negra

Vendas: Presenciais na Sunline Turismo Av. Prudente de Morais, 1195 – LJ 01 – Tirol, Natal – RN, 59020-505, Telefone: (84) 3211-5919 ou e pelo Outgo

Data: 18/02/23

Hora: 10h30

Local: PraiaMar Natal Hotel

VÍDEO: Mais assistidos do RN nos últimos 7 dias

Mata