banda-do-vai-quem-quer-e-mais-12-blocos-desfilam-neste-final-de-semana-em-porto-velho

Nesta sexta (17), dois blocos vão percorrer as ruas do centro da capital. Folia segue até o dia 25. Carnaval 2023: Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

A chave da cidade já foi entregue ao Rei Momo e milhares de foliões mataram a saudade do carnaval, mas ainda tem festa até o dia 25 de fevereiro.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA: ‘Curumim Folia’, ‘Furacão Kids’ e ‘Banda Kids’; veja programação do carnaval para crianças em Porto Velho

Nesta sexta-feira (17), segundo dia oficial da folia, dois blocos vão percorrer as ruas do centro da capital rondoniense.

17 de fevereiro, sexta-feira

Us Dy Phora (Circuito Areal)

O Canto da Coruja (Circuito Areal)

Carna Macumba (Antigo Espaço Arigóca)

18 de fevereiro, sábado

Banda do Vai Quem Quer (Circuito Centro)

Mercado Folia (Mercado Cultural)

Carna Macumba (Antigo Espaço Arigóca)

19 de fevereiro, domingo

Furacão Kids (Circuito Jatuarana)

Curumim Folia (Mercado Cultural)

Bloco Murupi (Circuito Pinheiro)

Carna Macumba (Antigo Espaço Arigóca)

Sesc Folia (Sesc Campestre)

Bloquinho do Calixto (Bar do Calixto)

20 de fevereiro, segunda-feira

Tô de Folga (Circuito Pinheiro)

Raça Rubro Negra (Circuito Pinheiro)

Jatuarana Sul (Circuito Jatuarana)

Carna Macumba (Antigo Espaço Arigóca)

Concentra mais não sai (Pernambuco Bar)

Chupa mais não baba (Arigolândia)

21 de fevereiro, terça-feira

Bloco das Kaxorras (Circuito zona leste)

Porto Maria (Circuito Pinheiro)

Leste Folia (Praça CEU)

Quase Gay (Rua Guaruba, 18, Tucumanzal)

25 de fevereiro, sábado

Axé Folia Mix (Circuito Pinheiro)

