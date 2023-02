Banda Dona Irene, Manu Cavalaro e apresentação teatral agitam fim de semana em São Carlos e região

Veja agenda cultural de Américo Brasiliense, Araraquara, Araras, Brotas, Casa Branca, Gavião Peixoto, Leme, Matão, Pirassununga, Rio Claro, São Carlos e São João da Boa Vista (SP). Banda Dona Irene, Manu Caravalo e apresentações teatrais agitam fim de semana em Araraquara e região

Presença da Banda Dona Irene em Gavião Peixoto, apresentação musical com a artista Manu Caravalo em Araraquara e teatro infantil em São Carlos (SP) são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana nas cidades da região (Veja abaixo agenda cultural das cidades).

Veja a agenda cultural de algumas cidades da região:

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (24)

Legadus

Horário: a partir das 20h30

Local: Estação do Peixe (R. Manoel Borba, 470 – Centro)

Entrada: R$10

SÁBADO (25)

Banda Sr. Vinil

Horário: a partir das 20h30

Local: Estação do Peixe (R. Manoel Borba, 470 – Centro)

Entrada: R$10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (24)

Pagode do Chega Junto

Horário: a partir das 17h

Local: Santomé (Rua João de Arruda Falcão, 21)

Evanescer Cover

Atração: Banda Soberba

Horário: a partir das 21h

Local: Corleone Music Hall (Rua Gonçalves Dias, 1648 – Centro)

Entrada: a partir de R$5

Música na Ópera

Atração: Luis Gibelli

Horário: a partir das 19h

Local: Cerveja Ópera (R. Guilherme Scarpa, 224 – Cidade Jardim)

Entrada: R$10

Cover Night – Bon Jovi

Atração: Banda Captain Crash

Horário: a partir das 22h

Local: Pub13 Rock e Lounge (Avenida Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$20

Manu Cavalaro

Horário: a partir das 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

SÁBADO (25)

Red Hot Cover

Atração: Banda Malaguetas Pimentine

Horário: a partir das 21h

Local: Corleone Music Hall (Rua Gonçalves Dias, 1648 – Centro)

Entrada: a partir de R$5

Sábado Rock

Atração: Banda Bigster

Horário: a partir das 22h

Local: Pub13 Rock Bar e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Banda Enseada

Horário: a partir das 20h30

Local: Cerveja Ópera (R. Guilherme Scarpa, 224 – Cidade Jardim)

Entrada: R$10

Mc Madan

Horário: a partir das 23h

Local: P16 Lounge Bar (AV. Padre José de Anchieta, 397)

Entrada: a partir de R$20

Fábulas

Atração: Cia Mevitevendo

Horário: 16h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada: a partir de R$12,50

DOMINGO (26)

Música: Thiago Chagas e Grupo Debele

Horário: a partir das 16h

Local: Santomé (Rua João de Arruda Falcão, 21)

Entrada:

Araras

SEXTA-FEIRA (24)

Música: Flávia e Nathan

Horário: a partir das 18h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$10

SÁBADO (25)

Victor Fávero

Horário: a partir das 18h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$10

Blackout Edição Bloquinho

Atração: DJ Bruxo, DJ Joel e Lessto

Horário: a partir das 18h

Entrada: a partir de R$45

Brotas

SÁBADO (25)

Festival de Música Cristã

Atração: Alan Mota e Denis Brito

Horário: a partir das 19h

Local: Auditório Municipal Dr. Gibson Antônio Baptista (R. Otávio Camilo, 301 – Santa Cecília II)

Entrada gratuita

Casa Branca

DOMINGO (26)

Helinho Viola

Horário: a partir das 14h

Local: Pesqueiro Jabuticabeiras (Av. José Basilone Junior, 210 – Jardim Paulista)

Entrada gratuita

Gavião Peixoto

SEXTA-FEIRA (24)

Banda Dona Irene

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Central

Entrada gratuita

Leme

SEXTA-FEIRA (24)

Sextou do Marah

Atração: Gusttavo Rocha

Horário: a partir das 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

SÁBADO (25)

Dia de Rock

Atração: Banda Dona Norfa

Horário: a partir das 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

DOMINGO (26)

Quintalzinho

Atração: Grupo Samba da Ladeira

Horário: a partir das 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

Entrada: a partir de R$20

Matão

SEXTA-FEIRA (24)

After Carnaval

Atração: Gullyt e Samba de Irmãos

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Rua João Pessoa, 1399)

SÁBADO (25)

After Carnaval

Atração: Ruan e Molina

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Rua João Pessoa, 1399)

Pirassununga

SEXTA-FEIRA (24)

Baile da Steff

Atração: Dj Steff e João Vittor

Horário: a partir das 18h

Local: Don Tchay Bar (Av. Painguás, 949 – Centro)

Entrada: a partir de R$15

SÁBADO (25)

Noite do Pijama

Atração: DJ Pilão

Horário: a partir das 18h

Local: Don Tchay Bar (Av. Painguás, 949 – Centro)

Entrada: a partir de R$20

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (24)

Numavibe

Atração: Grupo União de Amigos e Grupo Agitaê

Horário: a partir das 22h

Local: La Se7e (Av. 14, 2121 – Jardim São Paulo)

Entrada: a partir de R$10

SÁBADO (25)

Baile no Madalena

Atração: Conclav, Emy Maziero e Baile do Billy

Horário: a partir das 23h

Local: Madalena Live Music (Av. 5, 403 – Centro)

Entrada: a partir de R$50

Sunset Tardezinha

Atração: Jho

Horário: a partir das 17h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1, 267, Rua da TuboPartes, Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$10

Banda Hitmen

Horário: a partir das 21h

Local: Cia Paulista Pub (R. Dois, 2880 – Centro)

DOMINGO (26)

Stand Up – Marcus Cirillo

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Roberto Palmari (Rua 2, Nº 2880 – Vila Operária)

Entrada: a partir de R$35

São Carlos

SEXTA-FEIRA (24)

Bagunceira Sertaneja

Atração: Picharillo

Horário: a partir das 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$10

SÁBADO (25)

Sabadou no Celeiro

Atração: Beloti e Viana

Horário: a partir das 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$20

Tributo ZZ Top

Atração: Banda Biggod King

Horário: a partir das 19h30

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Entrada: a partir de R$29

Teatro: Histórias da Gaveta

Atração: Cia. Teatro InComum

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita com lugares limitados

DOMINGO (26)

Banda de Quebrada

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita com lugares limitados

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (24)

Super Sexta

Atração: Duh Ambar e Russo e Daniel

Horário: a partir das 20h

Local: Novo Capitão Cevada (R. Henrique Cabral de Vasconcelos, 2302 – Loja Superior – Vila Ten. Vasconcelos)

Entrada: a partir de R$15

