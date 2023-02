Banda holandesa de punk, esquenta de Carnaval: veja a agenda cultural na região de Piracicaba

Piracicaba tem apresentação de blocos carnavalescos de rua; cidade também recebe banda holandesa Disturbance com a piracicabana The Mullet Monster Máfia. Cortejo Baque Caipira de Piracicaba

O fim de semana já tem um esquenta de Carnaval para quem está ansioso com a festa. Piracicaba (SP) tem blocos carnavalescos se apresentando, e ainda show de punk rock para quem prefere outro ritmo. Veja algumas opções culturais a partir desta sexta-feira (10).

Confira abaixo a programação por cidade:

Piracicaba

Cortejo de carnaval

O cortejo do Maracatu Baque Caipira celebra 10 anos de existência em 2023 e é a atração deste sábado (11) no Carnaval de Piracicaba. O grupo é o segundo a se apresentar na cidade dentro da programação carnavalesca.

Conduzido pelas batidas do maracatu de baque virado e com elementos e personagens característicos das nações de Pernambuco, o Cortejo é composto por um corpo percussivo, formado por instrumentos como agbês, ganzás, alfaias, caixas e gonguê, e pela corte real, composta por porta-estandarte, dama do paço, baianas, caboclos, lanceiros, catirinas, trabalhadores rurais, vassalos, baiana rica, orixás, povo de santo e a realeza.

Cortejo Baque Caipira se apresenta em Piracicaba

Como rei, o representante do batuque de umbigada, Pedro Soledade; como rainha, Ediana, do samba de lenço; do hip hop, a princesa Mayra Kristina Camargo e o príncipe Bira Pper. Essas são algumas das potentes histórias que irão compor essa grande festa popular em exaltação à cultura afro-caipira expressa no território piracicabano.

Quando: sábado (11) às 15h

Onde: na Praça Jorge Tibiriçá, na Rua do Rosário, onde está situada a Escola Estadual Moraes Barros, e segue em direção ao largo dos Pescadores, na Avenida Beira Rio.

Quanto: gratuito

Detalhes: Às 15h, concentração na praça doutor Tibiriçá (rua do Rosário, 618, Centro), onde acontece a discotecagem com o projeto N’Calma. Às 18h, chegada no Largo dos Pescadores, com discotecagem e show “Thereza Alves e Lu Garcia cantando à vontade com Maikão, André Grella e Renato Borghi”.

Esquenta de Carnaval

O Esquenta de Carnaval no Sesc conta com a presença do Bloco da Ema junto com Cordão do Mestre Ambrósio, trazendo a alegria e tradição dos blocos de rua piracicabanos. O show acontece neste domingo (12), às 15h, com entrada livre e gratuita. A retirada de ingressos estará liberada no dia a partir das 10h.

Bloco da Ema no Sesc Piracicaba

Quando: domingo (12) às 15h

Onde: no ginásio do Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

Quanto: gratuito

Como participar: retirada de ingressos no dia a partir das 10h.

Detalhes: O Bloco da Ema, idealizado pelo artista plástico, músico e produtor cultural pernambucano Tony Azevedo, apresenta show com seus bonecões, alegorias e a tradicional Ema, ao lado da “Banda do Ambrósio”, liderada pelo cantor Juca Ferreira. Os dois blocos de carnaval fazem um “esquenta” trazendo marchinhas de frevo e clássicos do carnaval, sambas, além de tradicionais sambas-enredo.

Disturbance + The Mullet Monster Máfia

Realizando sua primeira turnê na América do Sul, a lendária banda de punk holandesa Disturbance divide o palco com a banda piracicabana The Mullet Monster Máfia nesta sexta-feira (10) no Sesc Piracicaba.

Banda holandesa Disturbance se apresenta em Piracicaba

O show faz parte do projeto realizado pelo Sesc intitulado ‘Legião Estrangeira’, que procura mostrar a arte sem fronteira, em todas as suas linguagens, produzida por artistas estrangeiros, em apresentações pensadas para enriquecer o olhar sobre as diferentes formas de expressão da arte no mundo.

Quando: sexta-feira (10) às 20h

Onde: no Teatro do Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

Quanto: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) / R$ 10 (credencial plena)

Ingressos: no site do Sesc

Detalhes: Juntos para apresentação única, a banda de punk/hardcore Disturbance é uma das referências da atual cena europeia, com participação em diversos festivais no continente, Ásia e África. The Mullet Monster Máfia nasceu na cidade de Piracicaba há 12 anos, e é conhecida por ser uma das principais bandas sul-americanas no gênero surf punk, metal e psychobilly, possuindo uma respeitosa coleção de histórias com cinco turnês na Europa, prêmios, cinco álbuns e outros EP’s.

Aniversário de Artemis

A Festa de Aniversário de Artemis será realizada neste sábado (11) na Praça João Alfredo, em frente à antiga Estação Ferroviária do distrito, que está comemorando 87 anos. O evento é gratuito e terá show do Trio Pira.

Distrito de Artemis em Piracicaba

O distrito de Artemis foi criado em janeiro de 1944. O local cresceu no entorno da estação ferroviária, construída em 1887. A Ponte de Ferro – que teve toda a estrutura importada da Inglaterra em 1912, e só tem duas como ela no Brasil – foi inaugurada em 1915. Outro importante patrimônio do distrito é a água termal sulfurosa. Em Artemis foram três poços, o atual ainda em uso pela comunidade e piracicabanos na margem do rio Piracicaba.

Quando: sábado (11) das 19h à meia-noite

Onde: na praça João Alfredo, em frente a antiga Estação Ferroviária do distrito de Piracicaba

Quanto: Gratuito

Detalhes: O Trio Pira se apresentará das 20h às 23h.Também é atração da festa a tradicional porção de mandioca frita, prato que se tornou típico de Artemis, além da novidade coxinha de mandioca, que será servida em porção. Há ainda pastel, lanche e doces dos participantes da Feira Cooperativa Artemis/Lago Azul, projeto de geração de renda na comunidade. O evento contará com participação de voluntários no preparativo dos alimentos.

Exibição filme Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Quando: sábado (11) às 15h

Onde: no anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua do Vergueiro, 145, Centro de Piracicaba)

Quanto: Gratuito

Detalhes: A exibição faz parte da mostra Na Estrada e integra o Projeto Cineteca, uma parceria entre a Biblioteca e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp). Ambientado em um subúrbio de um mundo de fantasia, “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, da Disney/Pixar, apresenta dois irmãos elfos adolescentes que embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda há um pouco de mágica ao seu redor. O longa-metragem é dirigido por Dan Scanlon e produzido por Kori Rae, a equipe por trás de Universidade Monstros.

Passeio de barco de remo

A rampa do largo dos Pescadores, na avenida Beira Rio, região da Rua do Porto, será o ponto de início do 5º Passeio Remo Piracicaba neste sábado (11). O evento deve reunir mais de 300 participantes inscritos. Veja mais informações na reportagem.

A expectativa é reunir 300 inscritos no sábado

Quando: sábado (11) às 7h

Onde: a largada será no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto e a chegada em frente ao condomínio Terras de Artemis em Piracicaba

Quanto: Gratuito

Detalhes: A atual edição do passeio conta com autorização da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil. Os participantes irão remar pelo rio Piracicaba por 28 quilômetros, até a náutica do loteamento Terras de Artemis, no distrito de Artemis. A quinta edição do passeio é organizada pela Associação de Remo de Piracicaba, que trabalha para resgatar a tradição dos esportes náuticos na cidade – prática famosa na região, que teve início ainda no século 19, quando um terreno às margens do rio passou a ser usado por estudantes da Escola de Agronomia para a prática de esportes. Foi em 1907 que o Clube de Regatas foi fundado.

Capivari

Orquestra de Violeiros

Grupo de violeiros de Capivari

Quando: domingo (12), às 20h

Onde: no Coreto da Praça Central (Centro de Capivari)

Quanto: Gratuito

Detalhes: O grupo “Violeiros de Capivari” será a segunda apresentação do Programa “Domingos Musicais” em 2023. Neste ano, o programa irá se concentrar na Praça Central, e todas as apresentações serão no Coreto. O “Domingos Musicais” permanece na programação da Secretaria de Cultura e Turismo para que os grupos capivarianos possam se expressar em suas apresentações dominicais, trazendo cultura e entretenimento à população da cidade.

