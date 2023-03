Banda prudentina Pop do Muca apresenta show de pop rock nacional neste sábado com entrada gratuita

O grupo é formado por pelo trio Samuel Lima (vocalista e contrabaixista), Jianelli (baterista) e Laerte Lima (violonista e guitarrista). Banda prudentina Pop do Muca se apresenta neste sábado (3), às 16h

A banda prudentina Pop do Muca se apresenta gratuitamente no Sesc Thermas, em Presidente Prudente (SP), neste sábado (4), às 16h, na Área de Convivência.

Com influência dos clássicos do pop rock nacional, como Lulu Santos, Legião Urbana e Cazuza, a banda é composta pelo trio Samuel Lima, que atua como vocalista e contrabaixista, Jianelli (baterista) e Laerte Lima (violonista e guitarrista).

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de fazer um som na nossa cidade. Nossa expectativa é que o público curta muito nossa apresentação. Desde a ordem das músicas até o roteiro do palco foi pensado para a interação com o público. Nossa expectativa é bastante alta”, explica Samuel Lima.

O Sesc Thermas fica na Rua Alberto Peters, 111, no Jardim das Rosas.

Vittorio Ferla