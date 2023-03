banda-ricercata-per-furti-in-appartamento-tra-sant’elpidio-a-mare-e-fermo

Fermo, 21 marzo 2023 – Dopo aver messo a segno una lunga scia di furti tra Sant’Elpidio a Mare e Fermo, sono stati intercettati dai carabinieri mentre fuggivano in auto e, dopo un rocambolesco inseguimento, si sono schiantati contro un terrapieno. Nonostante l’incidente, i tre componenti della banda sono riusciti a scappare e far perdere le loro tracce. Il blitz è scattato quando i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Fermo, insieme con altre pattuglie fatte convergere in zona, sono riusciti a intercettare tre malviventi che a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta si erano resi poco prima protagonisti di alcuni furti in abitazione, in particolare a Sant’Elpidio a Mare, in strada Santa Caterina e strada San Giuseppe, dove sono riusciti a trafugare complessivamente 600 euro circa in contanti e vari monili d’oro.

I componenti della banda hanno anche tentato un furto all’interno del convento delle monache clarisse di Fermo, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. I militari dell’Arma, infatti, allertati dalla Centrale operativa del Comando provinciale, che aveva raccolto i primi elementi e testimonianze di alcune vittime, sono immediatamente intervenuti sul posto. I malviventi sono riusciti a fuggire dando vita a un funambolico inseguimento. Nel corso della fuga, un’altra pattuglia dei carabinieri di Porto San Giorgio, entrata in azione in supporto degli uomini del Radiomobile di Fermo, è riuscita ad intercettare nuovamente il veicolo dei malviventi, lanciato a folle velocità. Braccati dai militari dell’Arma i componenti della banda hanno raggiunto la strada Statale Adriatica procedendo in direzione Sud e, poco dopo, all’altezza del bivio per Torre di Palme, il conducente dell’auto in fuga ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un terrapieno. I tre malviventi, rimasti miracolosamente illesi, sono riusciti ad abbandonare fulmineamente la vettura, dileguandosi nelle campagne circostanti con il favore del buio.

Le ricerche disposte nell’immediato non hanno purtroppo consentito di rintracciare i fuggiaschi. Il veicolo in loro uso è stato sottoposto a sequestro per i rilievi tecnici: all’interno sono stati rinvenuti indumenti di colore scuro, cappelli, targhe originali e false di altri veicoli munite di magneti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

valipomponi