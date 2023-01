bandas-united-e-2-polos-se-apresentam-nesta-sexta-feira-(27)-na-zona-sul-de-natal

Shows acontecem em evento que marca a inauguração da cervejaria Black Sheep, em Ponta Negra. Também terá show da dupla Bizzy e Lari. Banda United se apresenta na cervejaria Black Sheep

As bandas United e 2 Polos e a dupla Bizzy e Lari vão se apresentar nesta sexta-feira (27) na inauguração da nova sede da cervejaria Black Sheep, em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal.

A cervejaria fica na Rua Manoel Soares Medeiros, número 230.

A atração principal da noite é a banda United, formada há mais de dez anos na capital do Rio Grande do Norte, e que vai apresentar um show cheio de hits do pop e rock, com destaque para os sucessos de grupos americanos e ingleses.

O evento começa às 18h, com apresentação no lounge às 19h.

A banda 2 Polos inicia a apresentação às 20h30 e United começa às 23h. Os ingressos antecipados estão à venda no site e app do Outgo. A Black Sheep produz mais de dez tipos de cerveja artesanal.

Fim de semana

No sábado (28), se apresentam André Rangell e Banda Authentic como atrações da cervejaria e no domingo (29) Glay Anderson comanda o som.

Serviço

Inauguração Black Sheep Ponta Negra

Sexta, 27 de janeiro, 18h.

Ingresso antecipado : R$ 15 (lote 1), R$ 20 (lote 2).

Endereço: Rua Manoel Soares Medeiros, 230, Ponta Negra.

