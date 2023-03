bandi-estate-inpsieme,-contributi-soggiorni-in-italia-e-all’estero-per-studenti:-domande-scadono-il-27-marzo

Contributi per studenti finalizzati a soggiorni studio in Italia e all’estero per studenti: le domande per partecipare ai bandi INPSieme sono aperte fino alle 12 di domani 27 marzo. I contributi sono a favore di figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

valipomponi