Bandido sem perna se apoia em comparsa para roubar carro no litoral de SP; VÍDEO

Dois bandidos armados roubaram o carro de uma mulher em São Vicente, no litoral de São Paulo. Nas imagens, obtidas pelo g1 neste sábado (11), é possível ver que um dos criminosos não tem uma das pernas e precisou se apoiar no comparsa até abordar a vítima. Ninguém foi preso. (Veja o vídeo acima).

O crime aconteceu na Rua Theotônio Gonçalves Corvello, no bairro Cidade Náutica, por volta das 16h da última sexta-feira (10). Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, ela havia acabado de estacionar o carro e estava com a filha, de apenas 11 anos, dormindo dentro do veículo quando foi abordada. Ninguém se feriu.

“Ela estava sonolenta, por isso demorei dentro do carro. Dei aquela ‘olhadinha básica’ [antes de sair] e vi dois homens se aproximando pela calçada. Mas, até então, um era perneta e, de longe, parecia até ser uma criança, pois era franzino, e estava ‘apoiado’ no outro. Eles chegaram já de arma em punho, batendo no vidro e gritando”, lembrou.

A vítima acrescentou que rapidamente conseguiu sair do carro e tirar a filha. Além do veículo, os bandidos levaram uma mochila com material escolar da criança, que estava dentro do automóvel. “Pensei que eles fossem levar a minha bolsa também, mas gritaram: ‘Só o carro! Só o carro’. Consegui sair com ela [a bolsa] a tempo”.

Nas imagens, gravadas por uma câmera de monitoramento de um imóvel na mesma rua, é possível ver que a dupla se vestia de maneira semelhante, com camisetas, bermudas, chinelos e bonés. Após retirarem a mulher e a filha dela do carro, os bandidos entraram no veículo e deixaram o local rapidamente.

A mulher contou também que, após a situação, acionou a Polícia Militar (PM) e, depois, registrou um Boletim de Ocorrência (BO). A reportagem entrou em contato com a corporação e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), em busca de mais informações sobre o caso, mas não obteve um retorno até a última atualização desta matéria.

Ao g1, a mulher contou que se sente insegura após o ocorrido. Ela disse, ainda, que uma parente viu a dupla em local próximo à rua onde o crime aconteceu no mesmo dia.

“Me sinto fragilizada e amedrontada. Essa é uma rua que tem acesso à Rodovia dos Imigrantes. Uma parente me contou que, no mesmo dia, viu os dois [bandidos] do outro lado da passarela. Então, eles já estavam esperando a ‘oportunidade’”, desabafou.

