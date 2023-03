Bandidos amarram e ameaçam família com faca durante assalto na zona Oeste de Boa Vista

Suspeitos levaram R$ 300, dois celulares e um tablet. Ninguém foi preso. Viatura da Polícia Militar de Roraima, no local em que a vítima de homicídio foi encontrada.

Reprodução/Redes Sociais

Três bandidos renderam um jovem, de 28 anos, a esposa dele, e o filho, de dois anos, durante um assalto na casa da família na madrugada desta quinta-feira (9). O assalto ocorreu no bairro Jardim Equatorial, zona Oeste de Boa Vista. Ninguém foi preso.

À Polícia Militar, o jovem relatou que estava dormindo com a família quando percebeu que a luz da sala foi acesa. Quando levantou, foi surpreendido por três pessoas.

Então, os bandidos renderam a família e anunciaram o roubo. Eles foram amarrados e colocados em um canto da casa enquanto os suspeitos o ameaçavam e perguntavam por dinheiro.

Depois, os bandidos fugiram e levaram R$ 300, dois celulares e um tablet. A PM fez buscas próximo ao local, mas não encontraram os suspeitos.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial, onde foram tomadas as providências cabíveis.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata