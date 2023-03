bandidos-armados-roubam-moto-de-jovem-em-volta-redonda

Roubo aconteceu na passarela que liga os bairros Jardim Amália II e Vila Americana. Segundo a Polícia Civil, criminosos mandaram a vítima descer do veículo e correr. Moto roubada em Volta Redonda

Bandidos armados roubaram a moto de um jovem na noite de quarta-feira (1º) em Volta Redonda (RJ). O roubo aconteceu na passarela que liga os bairros Jardim Amália II e Vila Americana.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 24 anos, estava fazendo entregas quando foi abordada por dois criminosos. Eles mandaram o motociclista descer do veículo e correr.

Depois do roubo, os bandidos fugiram na moto em direção ao bairro Vila Americana.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e o veículo estava sendo procurado.

