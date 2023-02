Bandidos fazem família refém durante arrastão em casa de praia na Grande Natal; veja vídeo

Crime aconteceu na Praia de Graçandu, em Extremoz, na noite de terça-feira (7). Família foi presa dentro do banheiro da residência e criminosos levaram joias, aparelhos eletrônicos e carro. Bandidos fizeram arrastão em casa de praia na Grande Natal

Bandidos fizeram um arrastão em uma casa na praia de Graçandu, no município de Extremoz, na Grande Natal, na noite de terça-feira (7). O caso foi registrado por câmeras de segurança (veja vídeo acima).

Os criminosos invadiram a residência depois das 21h e fizeram os moradores – uma família – reféns. Eles foram colocados dentro de um banheiro e lá permaneceram durante toda a ação criminosa, que durou cerca de 20 minutos.

Os bandidos roubaram celulares, TVs, joias e o carro da família.

Pelo menos três criminosos aparecem nas imagens. Dois deles invadem a residência armados inicialmente e, em seguida, um terceiro chega para participar do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil e quem tiver detalhes dos criminosos que apareceram nas imagens pode denunciar, de forma anônima, através do 181.

