bandidos-roubam-joalheria-em-volta-redonda

Assaltantes, sendo um deles armado, fugiram levando joias em ouro e prata. Polícia está investigando o caso. Bandidos assaltaram uma joalheria no sábado (25) em Volta Redonda (RJ). O estabelecimento fica na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

Segundo a Polícia Militar, um dos assaltantes estava armado. A dupla fugiu em direção ao bairro Vila Americana levando vários tipos de joias em ouro e prata.

De acordo com a PM, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) informou que os ladrões deixaram o bairro em um carro branco. A placa do veículo foi identificada.

A PM informou que chegou a realizar buscas, mas o carro e os criminosos não foram encontrados.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e está sendo investigado.

Vittorio Rienzo