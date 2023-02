Bandidos sequestram e fazem idoso refém em Barra Mansa

Vítima, de 62 anos, foi abordada por três bandidos na garagem de casa, no bairro Vila Maria. Ela foi levada para uma área rural no bairro Colônia Santo Antônio. Bandidos sequestraram e fizeram um idoso refém na segunda-feira (13) em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu na Rua Antônio Graziano da Rocha, no bairro Vila Maria.

Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado por três criminosos em um carro quando estava na garagem de casa. Eles agrediram a vítima, de 62 anos, e pediram dinheiro.

Em seguida, os bandidos obrigaram o idoso a entrar no veículo. Ele foi levado para uma área rural na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio.

No local, ele sofreu ameaças de morte e foi agredido. Os ladrões exigiram a quantia de R$ 100 mil em troca da vida da vítima. Eles levaram uma quantia em dinheiro, celulares, cordões e pulseiras de ouro e documentos pessoais.

Depois de ter os pertences levados, o idoso foi liberado pelos criminosos e ligou para a polícia pedindo ajuda.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Vittorio Rienzo