bandiere-blu,-sono-14-le-new-entry-del-2022

Va a 210 Comuni italiani e 82 approdi turistici la Bandiera Blu 2022, il riconoscimento alle località rivierasche (mare e/o lago) e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca fondata nel 1981 e dedita alla diffusione delle buone pratiche ambientali, anche attraverso attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

I Comuni italiani premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono new entry e 5 i Comuni non confermati. Come anticipato, ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici.

Budoni, Sardegna

Fra i Comuni i nuovi ingressi sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non hanno invece ottenuto la riconferma i Comuni di San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.

Isola di Capo Rizzuto, Calabria

“Bandiera Blu” è un riconoscimento all’operato delle amministrazioni comunali rivierasche, nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia

dell’ecosistema marino. Viene assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che prende in esame non solo i parametri dettati dall’organizzazione FEE internazionale, ma anche criteri di gestione sostenibile del territorio relativamente a: qualità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione delle acque reflue e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Spiaggia di Furci Siculo, Sicilia / Foto: Gazzetta del Sud

