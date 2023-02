Banheiro, carro, geladeira, roupas e até arroz: conheça a potiguar que só usa cor-de-rosa

Comerciante Cristina Ferreira, de 41 anos, decorou toda a casa com a mesma cor, cumprindo sonho de criança. Comerciante mantém casa totalmente decorada com a cor rosa

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

A frase “Mundo Rosa da Cris” estampa várias partes da casa da Cristina Ferreira, de 41 anos, que mora no bairro Mãe Luiza , na Zona Leste de Natal.

Todos os cômodos, móveis e objetos da residência têm pelo menos alguma parte cor-de-rosa. Entram na lista, inclusive, geladeira, fogão, e até alimentos, como o arroz rosa que a comerciante faz com corante comestível.

A ideia de montar a casa cor-de-rosa nasceu na infância, segundo ela.

Até o arroz produzido na casa de Cristina tem a cor de rosa

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

“Quando eu era pequena ganhei um cozinha de brinquedo rosa. Aí disse para minha mãe que quando eu casasse iria ter uma casa toda rosa”, relata.

O sonho foi crescendo e ganhou forma, de fato, quando Cristina se casou com seu marido, Pedro Barbosa.

“Quando a gente casou era bem difícil encontrar os móveis e eletrodomésticos rosas. Aí o meu marido teve a ideia de pintar alguns. Quando a gente viu, estava tudo rosa”, explica.

Geladeira da casa da casa de Cristina, em Natal, também é rosa.

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

Cristina recebe o apoio do esposo e dos filhos para deixar o lar cada vez mais rosa. “Quando a gente está na rua e encontra algo rosa já lembra dela, manda foto, e, se ela gostar, se organiza para comprar”, conta Pedro.

A cor rosa recebe ainda mais intensidade no guarda-roupas da comerciante, que não usa peças de outras cores. “Só uso roupa rosa em qualquer evento que seja, ninguém me encontra na rua de outra cor”, garante.

Mesa com tudo na cor de rosa, na casa de Cristina

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

O espaço preferido dela é a área de lazer, que conta com espaço de café, churrasqueira, cascata, letreiro, vasos de plantas, tudo cor-de rosa.

E na hora da refeição não é diferente: “Sempre gosto de preparar comidas com beterraba ou corante comestível, para ficar tudo rosa. Viver aqui é um sonho realizado”.

